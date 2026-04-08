3 objetos que siempre olvidas limpiar y están más sucios que el inodoro

Es difícil pensar en algún objeto o espacio del hogar que esté más sucio que el inodoro, pero la realidad es que sí los hay. Especialistas en limpieza y salud advierten sobre cosas de uso cotidiano que pueden acumular miles de bacterias, precisamente porque no se limpian con la frecuencia necesaria.

Jessica Ek, directora sénior de comunicaciones digitales del American Cleaning Institute, explica que lo que tiende a ensuciarse más son “los objetos que tocamos mucho, pero que damos por sentado y no limpiamos con la frecuencia que deberíamos”.

A partir de estas observaciones, expertos identifican tres objetos clave que suelen pasar desapercibidos.

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3 objetos que están más sucios que el inodoro y olvidas limpiarlos

1. El portacepillos de dientes: un foco silencioso de bacterias

Puede parecer un accesorio inofensivo, pero el portacepillos es uno de los elementos más contaminados del baño. Según datos citados por CityMD, estudios han encontrado que un 27% de estos recipientes contienen bacterias coliformes como E. coli o Salmonella.

Esto ocurre por varias razones. Por un lado, la humedad constante favorece el crecimiento bacteriano. Por otro, las partículas que se liberan al descargar el inodoro pueden depositarse en el portacepillos si este se encuentra cerca.

La recomendación directa es limpiarlo con frecuencia, de ser posible a diario, y mantener la tapa del inodoro cerrada al accionar la descarga.

2. Los tazones de tus mascotas

Los recipientes donde comen y beben las mascotas también pueden convertirse en un problema si no se lavan regularmente. El doctor Reginald Nguyen, médico familiar del Memorial Hermann Medical Group Sugar Land Primary Care, lo plantea con una comparación directa: “Imagínate que comemos comida seca del mismo plato todos los días, pero sin limpiarlo”.

Las bacterias que se acumulan en estos tazones no solo afectan a los animales, sino que también pueden representar un riesgo para las personas, especialmente en hogares donde hay contacto cercano con las mascotas.

Los especialistas recomiendan lavar estos recipientes al menos una vez al día, utilizando agua caliente y jabón.

3. El teléfono celular: el objeto más manipulado

El teléfono móvil es probablemente el objeto que más veces se toca a lo largo del día, y también uno de los menos limpiados. Se lleva al trabajo, al transporte público, a la cocina e incluso al baño.

La doctora Emily Martin, profesora asociada de epidemiología, enfocada en enfermedades infecciosas y virus respiratorios, advierte: “Llevar un teléfono celular al baño y luego salir con él es como entrar, no lavarte las manos y luego volver a salir. Es el mismo nivel de preocupación”.

Esta exposición constante a diferentes superficies convierte al celular en un reservorio de bacterias. “Los teléfonos celulares tienden a volverse bastante sucios”, agrega la especialista.

La recomendación es realizar una limpieza ligera diaria y una más profunda al menos una vez por semana, utilizando productos adecuados para dispositivos electrónicos.

Incorporar estos hábitos no solo mejora la higiene del hogar, sino que también reduce el riesgo de infecciones y enfermedades. Aquellos objetos que se usan constantemente también requieren atención.

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