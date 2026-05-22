Para qué sirve rociar orégano en el desagüe del lavaplatos

¿Quién dijo que el orégano era solo un ingrediente de cocina? Expertos y curiosos de los remedios caseros están popularizando su uso en redes sociales, pero no para tus platillos, sino para desatascar el desagüe del lavaplatos.

Asimismo, espolvorear orégano ayuda a eliminar malos olores y limpiar las cañerías. La clave está en dos de sus compuestos naturales: carvacrol y timol, que actúan como desinfectantes naturales. En este sentido, el truco consiste en dejar caer un puñado de orégano seco y abrir el chorro de agua caliante; solo un poco.

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Los 3 beneficios de tirar orégano en el desagüe del lavaplatos

Cuando aplicas el remedio casero, el primero de los beneficios es que neutraliza los malos olores que provienen de la cañería. Al tiempo, los aceites esenciales aportan efectos antimicrobianos.

Finalmente, te evita usar productos químicos agresivos para mantener limpia la cocina, por lo que termina siendo una opción ecológica.

Aunque parece ser un truco sencillo y seguro, especialistas en plomería advierten que la práctica requiere ciertos cuidados, ya que el principal riesgo es que las hojas de orégano seco no se disuelvan y se estanquen. Lo recomendable en este caso es esparcirlo poco a poco.

Asimismo, señalan que la especia puede ocultar los malos olores, pero no elimina la causa de raíz, ya que los restos de alimentos y grasas que producen los fuertes olores continúan allí, lo que necesita una limpieza más profunda.

Para este último objetivo también puedes aplicar otro remedio casero con vinagre blanco y bicarbonato de sodio, dos ingredientes capaces de limpiar y desinfectar sin ningún riesgo de obstrucción.

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