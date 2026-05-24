Para qué sirve rociar vinagre detrás del inodoro: el truco que no podrás soltar

Después de hacer la limpieza cotidiana del baño, hay manchas difíciles de retirar y bacterias complicadas de eliminar. Sin embargo, los expertos en remedios caseros brindan una solución que parece definitiva: rociar vinagre blanco detrás del inodoro.

Sin procesos ni preparaciones sofisticadas, el truco consiste en llenar una botella pulverizadora con vinagre y aplicarlo en esa zona, especialmente porque es difícil de profundizar la limpieza con un coleto.

Este pequeño paso adicional ayuda a neutralizar mejor los malos olores, reducir manchas y mejorar la sensación de limpieza dentro del baño.

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Por qué vinagre blanco y cómo se debe aplicar

La razón es simple: este ingrediente de cocina tiene propiedades naturales que son antibacterianas y desodorizantes. Esto significa que no solo limpia, sino que desinfecta.

Además, disuelve los restos de sarro y de moho, provocados por la humedad, y evita la acumulación de bacterias y hongos.

Después de que limpies todo el baño y la zona del inodoro, vas a rociar vinagre blanco alrededor de la base, detrás del sanitario y directamente en el piso, dejando actuar durante 10 a 15 minutos.

Seguidamente, con un trapo húmedo o papel absorbente retira el resto de vinagre. En caso de que haya manchas, puedes frotar con un cepillo antes de sacar el líquido.

Aunque no es correcto mezclar el vinagre con productos químicos, sí puedes combinarlo con gotas de limón o aceites esenciales, lo que no solo desinfecta sino que aporta un aroma agradable para el baño.

Los expertos en limpieza de hogares recomiendan repetir el truco casero unas tres veces por semana o cada vez que asees el baño, sobre todo si hay poca ventilación. Rociar vinagre también evita que el área adopte olor a encierro y humedad.

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