Cáscaras de papa con bicarbonato: el truco casero que elimina óxido y limpia sin químicos

Mezclar cáscaras de papa con bicarbonato de sodio te puede parecer extraño cuando se trata de un truco de limpieza, sin embargo, expertos en este tipo de remedios aseguran que puede eliminar el óxido y la suciedad acumulada en ciertos objetos.

La clave está en las bondades de ambos ingredientes, que además ofrecen la ventaja de estar presentes en la mayoría de las cocinas y no requieren el uso de productos químicos industriales.

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Por qué funciona y cómo aplicar el truco de cáscaras de papa con bicarbonato

Las papas contienen ácido oxálico, una sustancia presente de forma natural que puede ayudar a aflojar y descomponer pequeñas capas de óxido en superficies metálicas. Desde hace años se utilizan en algunos remedios caseros destinados a recuperar herramientas, cubiertos y utensilios afectados por la corrosión ligera.

Por su parte, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave. Sus partículas permiten desprender suciedad, grasa y residuos adheridos sin causar daños importantes en la mayoría de las superficies metálicas.

Cuando ambos elementos se combinan, forman una mezcla que puede facilitar la limpieza y mejorar los resultados frente al uso de cada ingrediente por separado.

Así debes aplicar el truco:

Primero, se recomienda espolvorear bicarbonato de sodio sobre la zona oxidada.

Posteriormente, se puede colocar una cáscara de papa directamente sobre la superficie o preparar una pasta triturando las cáscaras con un poco de agua.

Una vez aplicada la mezcla, conviene dejarla actuar durante al menos 15 o 20 minutos. En casos donde el óxido está más adherido, algunas personas optan por prolongar el tiempo de reposo durante varias horas.

Después llega el momento de frotar. La misma cáscara puede utilizarse como herramienta para restregar la superficie, aunque también es posible emplear una esponja suave.

Finalmente, se debe enjuagar con agua limpia y secar completamente el objeto para evitar que la humedad favorezca la aparición de nuevo óxido.

Los expertos aclaran que este método funciona mejor cuando se trata de óxido superficial o manchas recientes.

En herramientas muy deterioradas o piezas con corrosión profunda, los resultados suelen ser limitados y puede ser necesario recurrir a productos específicos diseñados para restaurar metales.

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