Truco casero con laurel y bicarbonato para eliminar malos olores del clóset

La acumulación de humedad, junto con la falta de circulación de aire, favorece la aparición de malos olores dentro de un clóset. Con el paso de los días, estos terminan impregnándose en la ropa, toallas y cualquier otro tipo de tela que guardes allí.

Frente a esta situación, que ocurre con mayor frecuencia en habitaciones de poca ventilación, expertos en remedios caseros aseguran que puedes solucionarlo con una mezcla de hojas de laurel y bicarbonato de sodio.

Estos dos ingredientes, que son fáciles de conseguir o probablemente ya tienes en casa, ayudan a controlar los olores y la humedad dentro del armario.

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¿Cómo actúan el laurel y el bicarbonato?

De acuerdo con el canal de YouTube “Ideas y Manualidades”, el bicarbonato de sodio es conocido por su capacidad para neutralizar olores en lugar de enmascararlos. Además, ayuda a absorber parte de la humedad presente en espacios pequeños.

Por su parte, el laurel libera aceites esenciales con un aroma natural cuando sus hojas se trituran ligeramente. Ese olor fresco ayuda a que el interior del clóset resulte más agradable y también se utiliza como un repelente natural de polillas.

Cómo preparar el truco casero paso a paso

La preparación es sencilla y toma solo unos minutos. Primero, reúne cinco o seis hojas secas de laurel y dos cucharadas de bicarbonato de sodio.

Después, tritura ligeramente las hojas con las manos o utilizando un mortero para liberar mejor sus aceites esenciales.

Coloca el bicarbonato y el laurel triturado en un recipiente pequeño de vidrio sin tapa o, si lo prefieres, dentro de una bolsita de tela transpirable, como las de organza o muselina. Esto permitirá que tanto el aroma como la capacidad absorbente del bicarbonato actúen de manera continua.

Finalmente, sitúa el recipiente o la bolsa en una esquina del clóset o cuélgala de una percha, procurando que quede alejada de prendas delicadas para evitar que el polvo del bicarbonato entre en contacto directo con la ropa.

Para mantener su efectividad, se recomienda renovar tanto el bicarbonato como las hojas de laurel cada tres o cuatro semanas.

Recuerda que, aunque este truco casero puede ser un buen complemento para el mantenimiento del armario, la mejor forma de evitar que los olores regresen es combinarlo con una limpieza constante.

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