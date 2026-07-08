El truco casero del mes: para qué sirve licuar cáscaras de plátano con bicarbonato

Licuar cáscaras de plátano con bicarbonato de sodio se ha convertido en uno de los trucos más llamativos de julio, sin embargo, pocos lo están utilizando correctamente. Según expertos en este tipo de remedios, la preparación está destinada a una limpieza específica del hogar.

La clave está en reutilizar un residuo orgánico, que son las cáscaras, y aprovechar las propiedades del bicarbonato de sodio, conocido por su capacidad para ayudar a desprender suciedad y neutralizar malos olores.

Lee también: Para qué sirve colocar una taza con arroz en el baño

¿Para qué sirve mezclar cáscaras de plátano con bicarbonato?

El principal objetivo es facilitar la limpieza de superficies lavables y eliminar olores desagradables en distintos espacios de la casa.

Las cáscaras de plátano, una vez licuadas, forman una pasta con una textura que ayuda a distribuir la mezcla de manera uniforme. Mientras tanto, el bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave, capaz de ayudar a desprender restos de suciedad sin dañar la mayoría de las superficies cuando se utiliza correctamente.

Gracias a esta combinación, la preparación puede utilizarse para:

Limpiar mesadas y encimeras lavables

Eliminar suciedad ligera de distintas superficies

Limpiar macetas antes de volver a utilizarlas

Reducir malos olores en tachos de basura

Ayudar a desodorizar desagües y recipientes

Limpiar baldes y otros utensilios antes del lavado habitual

Es importante recordar que esta mezcla está pensada para tareas de limpieza doméstica y no sustituye los productos desinfectantes cuando es necesario eliminar bacterias o virus.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

La elaboración resulta sencilla y requiere pocos ingredientes. Estos son:

Cáscaras de dos plátanos

2 cucharaditas de bicarbonato de sodio

1 taza de agua

Preparación

Primero, corta las cáscaras de plátano en trozos pequeños para facilitar el licuado. Colócalas en la licuadora junto con la taza de agua y procesa hasta obtener una mezcla homogénea.

Seguidamente, incorpora las dos cucharaditas de bicarbonato de sodio y vuelve a mezclar durante unos segundos para integrar todos los ingredientes.

Finalmente, vierte la preparación en un recipiente limpio para utilizarla inmediatamente.

¿Cómo se aplica correctamente?

La mezcla puede aplicarse con ayuda de una esponja o un paño suave sobre la superficie que se desea limpiar.

Lo recomendable es extender una capa uniforme y dejar actuar durante unos minutos para que el bicarbonato contribuya a aflojar la suciedad adherida. Posteriormente, basta con frotar suavemente y retirar los restos con un paño húmedo o agua limpia.

En tachos de basura o recipientes con malos olores también puede dejarse actuar unos minutos antes del enjuague para favorecer la eliminación de los olores persistentes.

Aunque se trata de una preparación casera, conviene utilizar guantes durante la limpieza para proteger la piel, especialmente si se tienen manos sensibles.

Y debido a que contiene restos orgánicos de plátano, lo más recomendable es preparar únicamente la cantidad que se vaya a utilizar y desechar cualquier sobrante después de la limpieza, ya que no está diseñada para almacenarse durante varios días.

Te puede interesar:

· Receta de ensalada alta en proteína: te mantiene lleno por horas y cuesta menos de $5

· 3 plantas que alejan las cucarachas de tu casa y son fáciles de conseguir

· Para qué sirve rociar vinagre detrás del inodoro: el truco que no podrás soltar