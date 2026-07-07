Receta de ensalada alta en proteína: te mantiene lleno por horas y cuesta menos de $5
Esta ensalada con atún, huevo y vegetales aporta más de 30 gramos de proteína, ayuda a controlar el apetito y puede prepararse por menos de $5
Con ingredientes básicos, fáciles de encontrar y que quizás tienes en casa, puedes preparar una ensalada alta en proteínas. Lo mejor de todo es que, además de darte saciedad por varias horas, su elaboración cuesta menos de $5 dólares.
La receta combina atún, huevos y vegetales frescos para aportar más de 30 gramos de proteína, una cantidad que favorece el mantenimiento de la masa muscular en una alimentación equilibrada.
Además, incorpora grasas saludables, fibra y vitaminas que la convierten en una opción práctica para el almuerzo o la cena.
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Cómo preparar una ensalata alta en proteínas
Ingredientes
Para una porción abundante necesitarás:
- 1 lata de atún en agua, escurrida.
- 2 huevos.
- 1 taza de lechuga picada.
- 1 tomate pequeño en cubos.
- 1/2 aguacate cortado en trozos.
- 1/2 taza de garbanzos cocidos (opcional).
Para el aderezo
- 1 cucharada de yogur griego natural o una pequeña cantidad de mayonesa.
- Jugo de medio limón.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
Preparación completa, paso a paso
El primer paso consiste en cocinar los huevos. Colócalos en una olla con agua y hiérvelos entre nueve y diez minutos. Después enfríalos, retira la cáscara y córtalos en cubos.
Mientras tanto, lava y pica la lechuga y el tomate. Si utilizarás garbanzos en conserva, escúrrelos y enjuágalos para retirar el exceso de sodio.
En un recipiente grande coloca la lechuga como base y agrega el tomate, el aguacate, los garbanzos y el atún previamente escurrido.
Incorpora los huevos cocidos y mezcla con cuidado para mantener la textura de los ingredientes.
En un recipiente aparte prepara el aderezo mezclando el yogur griego con el jugo de limón, la sal y la pimienta. Cuando esté listo, viértelo sobre la ensalada y remueve suavemente hasta que todos los ingredientes queden bien integrados.
Esta ensalada puede prepararse con anticipación y conservarse en refrigeración durante algunas horas. Si planeas llevarla al trabajo o a la escuela, lo más recomendable es añadir el aderezo justo antes de consumirla para mantener frescos los vegetales.
También puedes adaptar la receta según tus preferencias. Por ejemplo, incorporar pepino, espinacas, cebolla morada o semillas como chía o girasol para aportar diferentes texturas y nutrientes. ¡Disfrútala!
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