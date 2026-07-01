5 recetas de huevos rellenos: deliciosas, saludables y fáciles de preparar

Los huevos rellenos son uno de esos platos que nunca pasan de moda. Se preparan en pocos minutos, admiten muchas combinaciones y pueden funcionar como aperitivo, almuerzo ligero o incluso como parte de un picnic o una reunión familiar.

Además, el huevo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. La clave para que el plato siga siendo saludable está en el relleno: sustituir parte de la mayonesa por yogur griego o aguacate, sumar vegetales y evitar los ingredientes ultraprocesados.

Recetas de huevos rellenos: casero, fácil y saludable

Estas cinco versiones son sencillas y tienen mucho sabor. Son ideales para un picnic o para encuentros y celebraciones en días de calor. Si quieres innovar y compartir un clásico con algunas variantes, no te pierdas estas 5 recetas que combinan lo mejor del huevo con alimentos súper nutritivos.

Huevos rellenos de aguacate y limón

Una opción cremosa y rica en grasas saludables.

Ingredientes:

6 huevos cocidos

1 aguacate maduro

Jugo de medio limón

Cilantro o perejil picado

Sal y pimienta

Preparación: Machaca el aguacate con el jugo de limón y mezcla con las yemas cocidas. Condimenta y rellena las claras.

Para lograr huevos cocidos con buena textura, sin yema verdosa y fáciles de pelar, lo mejor es controlar tres cosas: tiempo, temperatura y enfriado. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

Huevos rellenos con atún y yogur griego

Más ligeros que la receta tradicional.

Ingredientes:

6 huevos

1 lata de atún al natural

2 cucharadas de yogur griego natural

Mostaza Dijon

Cebollín picado

Preparación: Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea y rellena los huevos. Termina con cebollín fresco.

Huevos rellenos mediterráneos

Inspirados en los sabores del Mediterráneo.

Ingredientes:

Huevos cocidos

Tomates secos picados

Aceitunas negras

Queso feta desmenuzado

Orégano

Un chorrito de aceite de oliva

Preparación: Pica todos los ingredientes, mézclalos con las yemas y rellena las claras.

Huevos rellenos con hummus

Una receta ideal para quienes buscan más fibra y un sabor diferente.

Ingredientes:

6 huevos

3 cucharadas de hummus

Pimentón dulce

Comino

Perejil

Preparación: Mezcla las yemas con el hummus y las especias. Decora con perejil fresco y una pizca de pimentón.

Huevos rellenos con salmón ahumado

Perfectos para un brunch o una ocasión especial.

Ingredientes:

6 huevos

Salmón ahumado picado

Queso crema ligero

Eneldo fresco

Pimienta negra

Preparación: Mezcla las yemas con el queso crema y el salmón. Rellena las claras y termina con eneldo.

¿Son saludables los huevos rellenos?

Sí, siempre que se preparen con ingredientes frescos y en cantidades moderadas. Un huevo aporta alrededor de seis gramos de proteína y nutrientes como vitamina B12, colina y selenio.

Para hacer la receta más equilibrada, puedes sustituir parte de la mayonesa por yogur griego y añadir vegetales frescos. También puedes incorporar grasas saludables, como aguacate o aceite de oliva.

Importante: reduce la sal si utilizas ingredientes ya salados, como aceitunas o salmón ahumado. Así obtendrás un plato nutritivo, saciante y muy versátil que puede adaptarse tanto a una comida cotidiana como a una celebración.

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