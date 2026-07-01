5 recetas de huevos rellenos: deliciosas, saludables y fáciles de preparar
Los huevos rellenos pueden prepararse con ingredientes frescos como aguacate, yogur griego, atún, hummus o salmón. Las mejores recetas para el 4 de julio
Los huevos rellenos son uno de esos platos que nunca pasan de moda. Se preparan en pocos minutos, admiten muchas combinaciones y pueden funcionar como aperitivo, almuerzo ligero o incluso como parte de un picnic o una reunión familiar.
Además, el huevo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. La clave para que el plato siga siendo saludable está en el relleno: sustituir parte de la mayonesa por yogur griego o aguacate, sumar vegetales y evitar los ingredientes ultraprocesados.
Recetas de huevos rellenos: casero, fácil y saludable
Estas cinco versiones son sencillas y tienen mucho sabor. Son ideales para un picnic o para encuentros y celebraciones en días de calor. Si quieres innovar y compartir un clásico con algunas variantes, no te pierdas estas 5 recetas que combinan lo mejor del huevo con alimentos súper nutritivos.
Huevos rellenos de aguacate y limón
Una opción cremosa y rica en grasas saludables.
Ingredientes:
- 6 huevos cocidos
- 1 aguacate maduro
- Jugo de medio limón
- Cilantro o perejil picado
- Sal y pimienta
Preparación: Machaca el aguacate con el jugo de limón y mezcla con las yemas cocidas. Condimenta y rellena las claras.
Huevos rellenos con atún y yogur griego
Más ligeros que la receta tradicional.
Ingredientes:
- 6 huevos
- 1 lata de atún al natural
- 2 cucharadas de yogur griego natural
- Mostaza Dijon
- Cebollín picado
Preparación: Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea y rellena los huevos. Termina con cebollín fresco.
Huevos rellenos mediterráneos
Inspirados en los sabores del Mediterráneo.
Ingredientes:
- Huevos cocidos
- Tomates secos picados
- Aceitunas negras
- Queso feta desmenuzado
- Orégano
- Un chorrito de aceite de oliva
Preparación: Pica todos los ingredientes, mézclalos con las yemas y rellena las claras.
Huevos rellenos con hummus
Una receta ideal para quienes buscan más fibra y un sabor diferente.
Ingredientes:
- 6 huevos
- 3 cucharadas de hummus
- Pimentón dulce
- Comino
- Perejil
Preparación: Mezcla las yemas con el hummus y las especias. Decora con perejil fresco y una pizca de pimentón.
Huevos rellenos con salmón ahumado
Perfectos para un brunch o una ocasión especial.
Ingredientes:
- 6 huevos
- Salmón ahumado picado
- Queso crema ligero
- Eneldo fresco
- Pimienta negra
Preparación: Mezcla las yemas con el queso crema y el salmón. Rellena las claras y termina con eneldo.
¿Son saludables los huevos rellenos?
Sí, siempre que se preparen con ingredientes frescos y en cantidades moderadas. Un huevo aporta alrededor de seis gramos de proteína y nutrientes como vitamina B12, colina y selenio.
Para hacer la receta más equilibrada, puedes sustituir parte de la mayonesa por yogur griego y añadir vegetales frescos. También puedes incorporar grasas saludables, como aguacate o aceite de oliva.
Importante: reduce la sal si utilizas ingredientes ya salados, como aceitunas o salmón ahumado. Así obtendrás un plato nutritivo, saciante y muy versátil que puede adaptarse tanto a una comida cotidiana como a una celebración.
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