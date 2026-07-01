5 recetas de huevos rellenos: deliciosas, saludables y fáciles de preparar

Los huevos rellenos pueden prepararse con ingredientes frescos como aguacate, yogur griego, atún, hummus o salmón. Las mejores recetas para el 4 de julio

recetas modernas de huevos rellenos

Es un plato que puede ser muy saludable y nutritivo con buenos ingredientes. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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Por  Georgina Elustondo

Los huevos rellenos son uno de esos platos que nunca pasan de moda. Se preparan en pocos minutos, admiten muchas combinaciones y pueden funcionar como aperitivo, almuerzo ligero o incluso como parte de un picnic o una reunión familiar.

Además, el huevo aporta proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales. La clave para que el plato siga siendo saludable está en el relleno: sustituir parte de la mayonesa por yogur griego o aguacate, sumar vegetales y evitar los ingredientes ultraprocesados.

Recetas de huevos rellenos: casero, fácil y saludable

Estas cinco versiones son sencillas y tienen mucho sabor. Son ideales para un picnic o para encuentros y celebraciones en días de calor. Si quieres innovar y compartir un clásico con algunas variantes, no te pierdas estas 5 recetas que combinan lo mejor del huevo con alimentos súper nutritivos.

Huevos rellenos de aguacate y limón

    Una opción cremosa y rica en grasas saludables.

    Ingredientes:

    • 6 huevos cocidos
    • 1 aguacate maduro
    • Jugo de medio limón
    • Cilantro o perejil picado
    • Sal y pimienta

    Preparación: Machaca el aguacate con el jugo de limón y mezcla con las yemas cocidas. Condimenta y rellena las claras.

    huevos cocidos perfectos
    Para lograr huevos cocidos con buena textura, sin yema verdosa y fáciles de pelar, lo mejor es controlar tres cosas: tiempo, temperatura y enfriado.
    Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

    Huevos rellenos con atún y yogur griego

      Más ligeros que la receta tradicional.

      Ingredientes:

      • 6 huevos
      • 1 lata de atún al natural
      • 2 cucharadas de yogur griego natural
      • Mostaza Dijon
      • Cebollín picado

      Preparación: Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una pasta homogénea y rellena los huevos. Termina con cebollín fresco.

      Huevos rellenos mediterráneos

        Inspirados en los sabores del Mediterráneo.

        Ingredientes:

        • Huevos cocidos
        • Tomates secos picados
        • Aceitunas negras
        • Queso feta desmenuzado
        • Orégano
        • Un chorrito de aceite de oliva

        Preparación: Pica todos los ingredientes, mézclalos con las yemas y rellena las claras.

        Huevos rellenos con hummus

          Una receta ideal para quienes buscan más fibra y un sabor diferente.

          Ingredientes:

          • 6 huevos
          • 3 cucharadas de hummus
          • Pimentón dulce
          • Comino
          • Perejil

          Preparación: Mezcla las yemas con el hummus y las especias. Decora con perejil fresco y una pizca de pimentón.

          Huevos rellenos con salmón ahumado

            Perfectos para un brunch o una ocasión especial.

            Ingredientes:

            • 6 huevos
            • Salmón ahumado picado
            • Queso crema ligero
            • Eneldo fresco
            • Pimienta negra

            Preparación: Mezcla las yemas con el queso crema y el salmón. Rellena las claras y termina con eneldo.

            ¿Son saludables los huevos rellenos?

            Sí, siempre que se preparen con ingredientes frescos y en cantidades moderadas. Un huevo aporta alrededor de seis gramos de proteína y nutrientes como vitamina B12, colina y selenio.

            Para hacer la receta más equilibrada, puedes sustituir parte de la mayonesa por yogur griego y añadir vegetales frescos. También puedes incorporar grasas saludables, como aguacate o aceite de oliva.

            Importante: reduce la sal si utilizas ingredientes ya salados, como aceitunas o salmón ahumado. Así obtendrás un plato nutritivo, saciante y muy versátil que puede adaptarse tanto a una comida cotidiana como a una celebración.

            Sigue leyendo:

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