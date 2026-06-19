Cómo saber si estás comiendo demasiados huevos: 5 señales de alerta

Todo en exceso es malo, habrás escuchado más de una vez, y lo mismo sucede con los huevos. Aunque es un alimento muy completo y nutritivo, tu cuerpo puede rechazarlo a través de signos como malestar digestivo, sed repentina y picos de colesterol.

Especialistas en nutrición precisan que una persona sana puede comer entre uno y tres huevos al día, una cantidad segura. Si bien cada organismo responde distinto, lo ideal es que nunca superes la recomendación diaria.

Lee también: Beneficios del β-caroteno y en qué alimentos encontrarlo

5 signos que arroja tu cuerpo cuando abusas de los huevos

1. Malestar digestivo frecuente

Una de las primeras señales puede ser la sensación de pesadez después de comer. Algunas personas presentan gases, inflamación abdominal, náuseas o diarrea cuando consumen demasiados huevos.

Esto ocurre en muchos casos por la carga elevada de proteínas o grasas, especialmente si se preparan fritos o acompañados de alimentos como mantequilla, queso o embutidos, señala el portal de Bupa Salud Latinoamérica. También puede existir una sensibilidad individual al huevo.

2. Alteraciones en el colesterol

Aunque el huevo no afecta igual a todas las personas, algunos organismos pueden responder al exceso con un aumento del colesterol LDL (“colesterol malo”) y de los triglicéridos.

El riesgo aumenta cuando la dieta incluye otros alimentos ricos en grasas saturadas o ultraprocesados. Los expertos insisten en que no es solo el huevo, sino el patrón alimenticio completo el que influye en la salud cardiovascular.

3. Aumento de peso sin cambios evidentes en la dieta

Los huevos son saciantes, pero su consumo excesivo puede incrementar la ingesta calórica diaria, sobre todo cuando se preparan con aceite, mantequilla o acompañamientos calóricos.

El aumento de peso puede ser una señal indirecta de que la dieta perdió equilibrio, incluso si los alimentos parecen saludables.

4. Cansancio y sed constante

Dietas muy altas en proteínas pueden generar mayor sensación de sed o fatiga. El cuerpo necesita más agua para metabolizar proteínas y eliminar desechos a través de los riñones.

Aunque el huevo no es problemático por sí mismo, el exceso sostenido puede contribuir a este desequilibrio, especialmente si no hay una hidratación adecuada.

5. Padecimientos cardiovasculares

En personas con diabetes, hipertensión o antecedentes cardíacos, los especialistas recomiendan especial cuidado con el consumo elevado de huevos.

En algunos casos, la indicación médica puede ser limitar su ingesta a tres o cuatro unidades por semana, dependiendo del perfil de riesgo.

Si eres amante de los huevos cocidos, estrellados o revueltos, procura disfrutarlos con moderación, de modo que te veas obligado a abandonar su consumo.

Te puede interesar:

· Esta receta de arroz blanco gana en cualquier cocina: ya basta de solo agua

· El mejor jugo verde para perder peso y a qué hora debes tomarlo

· Qué le pasa a tu cuerpo si comes un aguacate todos los días