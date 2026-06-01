Esta receta de arroz blanco gana en cualquier cocina: ya basta de solo agua

¿Hasta cuándo vas a preparar el arroz blanco solo con agua y sal? Este versátil alimento tiene una bondad que muy pocos aprovechan y es poder mezclarlo con otros ingredientes para obtener sabores diferentes y provocativos. Además, la receta que hoy te compartimos está respaldada por chefs profesionales.

La propuesta de especialistas en cocina tradicional, reseña el portal Ok Diario, consiste en sustituir parte del agua por caldo casero e incorporar ajo y hojas de laurel durante la cocción.

El resultado es un arroz más aromático, con mayor profundidad de sabor y capaz de complementar carnes, pescados y verduras. De hecho, el arroz puede acabar siendo el protagonista del plato.

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El secreto de este arroz blanco son los 3 ingredientes

No es necesario recurrir a ingredientes costosos para transformar un arroz blanco común en una preparación mucho más atractiva. La receta se basa en tres elementos fundamentales que seguramente tienes en casa:

1 taza de arroz blanco

2 tazas de caldo casero

3 dientes de ajo picados o enteros

2 hojas de laurel

1 cucharada de aceite de oliva o vegetal

Sal al gusto

Estos ingredientes aportan aromas naturales que se integran durante la cocción y enriquecen el sabor del arroz sin alterar su textura tradicional.

Según los expertos en cocina, el ajo libera notas suaves y ligeramente dulces cuando se sofríe antes de cocinar el arroz. El laurel añade un aroma herbal que se percibe de forma sutil, mientras que el caldo aporta una base mucho más sabrosa que el agua sola.

Cómo preparar este arroz blanco paso a paso

En una olla mediana, calienta el aceite a fuego medio. Añade los dientes de ajo y sofríelos durante uno o dos minutos hasta que desprendan su aroma, procurando que no se quemen.

Incorpora el arroz y remueve durante un minuto para que los granos absorban parte del aceite y del sabor del ajo. Agrega las dos tazas de caldo caliente y las hojas de laurel. Si el caldo ya contiene sal, prueba antes de añadir más.

Cuando el líquido comience a hervir, reduce el fuego al mínimo y tapa la olla. Cocina durante unos 15 a 18 minutos, o hasta que el arroz haya absorbido todo el líquido.

Apaga el fuego y deja reposar durante cinco minutos sin destapar. Finalmente, retira las hojas de laurel, esponja el arroz con un tenedor y sirve.

Si lo prefieres, porque todo depende de gustos, algunas personas añaden cebolla sofrita, mientras que otras incorporan hierbas frescas al final de la cocción. Lo importante es entender que el arroz blanco no tiene por qué limitarse a agua y sal.

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