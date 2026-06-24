Cómo debes consumir el limón congelado para perder peso

El truco del limón congelado para perder peso consiste en aprovechar la cáscara de la fruta, que una vez firme puedes rallarla y consumirla de diferentes maneras. Sin embargo, muchas personas se contináun preguntando si realmente funciona.

La doctora Valeria Sabater, especialista en nutrición, obesidad y control de sobrepeso, explica que el valor de esta práctica está en los nutrientes presentes en la cáscara del limón, los cuales pueden complementar una alimentación equilibrada y un estilo de vida saludable.

En este sentido, el limón congelado puede aportar beneficios nutricionales interesantes: vitamina C, fibra y antioxidantes. Sin embargo, la experta también aclara que no existe alimento capaz de provocar una pérdida de peso significativa por sí solo.

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Cómo congelar el limón correctamente

La cáscara del limón, además, contiene tangeritina, un flavonoide asociado a propiedades antioxidantes, además de otros compuestos vegetales. Cuando congelas la fruta, permite conservar gran parte de estos nutrientes.

La técnica más utilizada no consiste en congelar limones enteros recién comprados, sino aprovechar aquellos que ya fueron exprimidos. Este es el proceso correcto:

Lavar cuidadosamente las cáscaras con agua para eliminar residuos e impurezas

Colocarlos directamente en el congelador hasta que adquieran una textura firme

Una vez congeladas, las cáscaras pueden rallarse fácilmente utilizando un rallador de cocina

El resultado es una especie de polvo o ralladura que puede almacenarse en un recipiente y utilizarse durante varios días.

Así puedes consumir la ralladura del limón congelado

Puede añadirse a diferentes preparaciones sin alterar demasiado el sabor de los alimentos. Algunas de las opciones más convenientes incluyen:

Ensaladas frescas

Sopas y caldos

Batidos de frutas

Yogur natural

Agua saborizada

Bebidas frías

Té o infusiones

Otra alternativa consiste en agregar una cucharada de ralladura a un vaso de agua y dejarla reposar durante unos 30 minutos antes de consumirla.

Esta preparación es similar a otras bebidas utilizadas en planes de control de peso, como el agua con limón o las mezclas con semillas de chía.

El limón congelado puede ser una forma práctica de aprovechar nutrientes que normalmente terminan en la basura. Pero los expertos en alimentación insisten: aunque puede sumar beneficios, no reemplaza las bases fundamentales de un estilo de vida saludable.

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