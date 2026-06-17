Cómo elegir limones: 3 trucos para comprar los más jugosos

¿Te pasa que exprimes limones y prácticamente no sale jugo? Aunque por fuera parecía grande y jugoso, no has acertado al momento de elegir en la frutería o supermercado. Hoy te vamos a compartir tres trucos para seleccionar los mejores.

Generalmente, un cliente escoge los limones casi al azar, guiándose por el tamaño o el color. Sin embargo, para comprar los más jugosos tienes que fijarte en otros detalles o aplicar algunas técnicas con tus propias manos.

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3 trucos para comprar los mejores limones

1. Comprueba su firmeza con las manos

Uno de los métodos más sencillos consiste en tomar el limón y presionarlo suavemente con los dedos. Si la fruta cede ligeramente al tacto, suele ser una señal positiva.

Esto indica que contiene una buena cantidad de jugo y que será más fácil exprimirla. En cambio, si se siente excesivamente dura y rígida, es probable que tenga menos líquido disponible.

Muchas personas creen que un limón muy duro terminará madurando en casa y se volverá más jugoso con el paso de los días. Sin embargo, los especialistas señalan que esto rara vez ocurre. Generalmente, conservará esa textura hasta que empiece a deteriorarse.

2. Elige los más pesados

El peso es probablemente el mejor indicador para identificar un limón lleno de jugo. A simple vista, una fruta grande puede parecer una mejor compra, pero no siempre es así.

Los limones de mayor tamaño suelen tener una cáscara más gruesa y una proporción menor de jugo en comparación con otros ejemplares más pequeños.

Por eso, cuando tengas varios limones similares frente a ti, intenta comparar su peso sosteniéndolos en las manos. El que se sienta más pesado para su tamaño normalmente contendrá más líquido.

3. Prepáralos correctamente antes de exprimirlos

Elegir un limón jugoso es importante, pero también lo es aprovechar al máximo el que ya compraste.

Antes de cortarlo, los expertos aconsejan hacerlo rodar sobre una superficie plana mientras ejerces una ligera presión con la palma de la mano. Este movimiento ayuda a romper algunas fibras internas y facilita la liberación del jugo.

Otra estrategia consiste en cortarlo en cuatro partes en lugar de dividirlo únicamente por la mitad. De esta manera, resulta más fácil sujetarlo y ejercer presión desde distintos ángulos para extraer una mayor cantidad de líquido.

También es recomendable retirar las semillas antes de exprimirlo para evitar interrupciones y aprovechar mejor cada segmento de la fruta.

Con estos tres sencillos trucos: evaluar la firmeza, prestar atención al peso y aplicar una técnica adecuada de extracción, será mucho más fácil elegir limones y aprovecharlos.

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