Cómo elegir el mejor aceite de oliva en el supermercado: 4 consejos de expertos

El aceite de oliva es uno de los productos más sofisticados y quizás infravalorados de un supermercado, esto último debido a la ligereza de los clientes al momento de elegirlo. Aunque la mayoría ofrecen antioxidantes y grasas beneficiosas, la verdadera calidad no se rige por el precio.

Expertos en nutrición y personal especializado aseguran que el verdadero secreto está en aprender a leer ciertos detalles del producto. Xavier Ruzafa, ingeniero y productor de aceite premium en Barcelona Olive Oil Company (BOOC), explica cuáles son los aspectos más importantes que deben revisarse antes de comprar una botella.

Lee también: 4 errores al usar aceite de oliva que arruinan sus beneficios

4 trucos para elegir el mejor aceite de oliva en el supermercado

1. Debe decir “extra virgen” y “primera extracción en frío”

El primer consejo de los especialistas es revisar cuidadosamente la etiqueta. Un aceite de oliva de buena calidad debe indicar claramente que es “extra virgen”, la categoría más alta dentro de este producto.

Los expertos explican que este tipo de aceite conserva mejor sus propiedades naturales, antioxidantes y sabor porque atraviesa un proceso menos industrializado.

Además, Xavier Ruzafa recomienda verificar otra frase importante en el envase: “primera extracción en frío”. Según explica, este método permite conservar mejor los nutrientes y compuestos beneficiosos de la aceituna. “Si dice ‘prensado’, busca otro, no es igual”, aclaró.

2. El sabor debe provocar un ligero picor

Aunque muchas personas no lo saben, el sabor también puede revelar la calidad del aceite de oliva. Los expertos indican que un aceite extra virgen auténtico suele generar una ligera sensación picante o ardor en la garganta cuando se consume puro. Incluso, en algunos casos, puede provocar una pequeña tos.

Esa reacción proviene de los polifenoles, antioxidantes naturales presentes en la aceituna y relacionados con varios beneficios para la salud.

Si el aceite resulta demasiado suave y no genera ninguna sensación en la garganta, especialistas consideran que probablemente perdió parte de sus propiedades durante procesos de refinado.

3. Revisar la fecha de producción es clave

Otro error frecuente es ignorar la fecha de elaboración o envasado. A diferencia de otros productos, el aceite de oliva no mejora con el tiempo. Los especialistas explican que mientras más reciente sea su producción, mejor conservará su sabor, aroma y antioxidantes.

Por eso, antes de comprar, se recomienda buscar botellas con fechas lo más cercanas posible al momento de la compra.

Los expertos sugieren evitar aceites que superen un año desde su producción, ya que el contacto prolongado con oxígeno y temperatura ambiente puede deteriorar gradualmente su calidad.

4. La botella oscura no es decoración

El tipo de envase también importa más de lo que muchas personas imaginan. Según Xavier Ruzafa, el aceite de oliva es extremadamente sensible a la luz, el calor y el oxígeno. Por esa razón, los mejores productos suelen venir en botellas oscuras o dentro de estuches protectores.

La función de este envase es evitar que la luz acelere el proceso de oxidación y reduzca la calidad del aceite. “Cuanto más tiempo queda expuesto al calor, la luz y el oxígeno, más calidad pierde ese aceite de oliva“, señaló el experto.

Especialistas insisten en que no necesariamente el más caro es el mejor. Algunos productos pueden tener precios elevados debido al marketing o al diseño del envase, sin cumplir realmente con estándares altos de calidad, y eso sucede con el aceite de olvida.

Te puede interesar:

· El mejor jugo verde para perder peso y a qué hora debes tomarlo

· ¿Cuántas bacterias acumula una esponja para lavar platos? Jamás volverás a usarla

· Por qué siempre debes lavar los aguacates antes de comerlos: expertos advierten