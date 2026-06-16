Cómo tomar mate: la bebida favorita de Messi y millones de argentinos

Hay imágenes que ayudan a entender un país. En Argentina, una de ellas es sencilla: alguien con un termo bajo el brazo y un mate en la mano. Está en las plazas, en las oficinas, en las universidades, en la playa, en los viajes por carretera y en las concentraciones de la selección argentina. También en las manos de Lionel Messi, que lo llevó consigo desde Rosario hasta Barcelona, París y Miami.

Pero el mate no empezó con Messi. Ni siquiera con los argentinos. Su historia es mucho más antigua, pero la difusión de sus bondades y beneficios para la salud es más reciente. Veamos.

Pegatinas del astro del fútbol Diego Maradona decoran el termo de un aficionado argentino que bebe mate en la playa.

Crédito: Ricardo Mazalan | AP

Una tradición que nació mucho antes de Argentina

Mucho antes de que existieran las fronteras actuales, los pueblos guaraníes ya consumían las hojas de la yerba mate. Masticaban sus hojas o las utilizaban para preparar infusiones a las que atribuían propiedades estimulantes y medicinales.

Con el tiempo, los conquistadores españoles adoptaron esta costumbre y la bebida comenzó a expandirse por gran parte del territorio sudamericano.

Durante la época colonial, el mate acompañó a gauchos, viajeros y trabajadores rurales. Era económico, fácil de transportar y ofrecía un estímulo extra durante las largas jornadas. Con los años dejó de ser una bebida regional para convertirse en un verdadero símbolo de identidad nacional.

El mate y el folklore argentino

Para quienes crecimos en Argentina, el mate está ligado a recuerdos muy concretos. Hay un mate temprano en la cocina mientras alguien prepara el desayuno. Otro que aparece en la ronda familiar de los domingos. Está el mate compartido con amigos durante una tarde interminable de charla y el que acompaña las horas de estudio antes de un examen.

El Papa Francisco tomaba mate a diario. Crédito: AP

Es habitual ver a la gente salir con el termo bajo el brazo y, en las rutas argentinas, las estaciones de servicio venden agua caliente casi con la misma naturalidad con la que ofrecen combustible.

El mate atraviesa generaciones y clases sociales. Lo toman estudiantes universitarios, taxistas, ejecutivos, jubilados y futbolistas campeones del mundo. Es una de las pocas costumbres capaces de reunir a todos en torno a la misma ronda.

Messi y el mate: un embajador inesperado

Aunque los argentinos nunca necesitaron que nadie les explicara qué representa el mate, Lionel Messi ayudó a despertar la curiosidad del resto del mundo. Las fotografías del capitán argentino compartiendo mate con sus compañeros del Inter Miami o de la selección se volvieron habituales.

Jugadores como Luis Suárez, Rodrigo De Paul, Antoine Griezmann o Ángel Di María también ayudaron a popularizar esta costumbre fuera de Sudamérica. De pronto, una bebida que muchos extranjeros asociaban exclusivamente con Argentina empezó a aparecer en conferencias de prensa, vestuarios y redes sociales.

Cómo se toma mate

Existen tantas maneras de preparar mate como personas que lo ceban. Sin embargo, hay algunas reglas básicas:

Se llena el recipiente aproximadamente hasta tres cuartas partes con yerba mate.

Se inclina ligeramente para que la yerba quede recostada hacia un lado.

Se humedece la base con un poco de agua tibia.

Se coloca la bombilla.

Se agrega agua caliente, preferentemente entre 70 y 80 °C. El agua nunca debe hervir.

Después, vienen otras diferencias igual de apasionadas: si debe ser amargo o dulce, con hierbas, con cáscara de naranja o simplemente con yerba sola.

El arte de cebar

En Argentina existe incluso una etiqueta no escrita alrededor del mate. La persona encargada de prepararlo —el cebador— sirve cada ronda y la ofrece al resto del grupo. Quien recibe el mate, debe beberlo completo antes de devolverlo.

Y hay una regla que cualquier argentino conoce desde pequeño: no se agradece hasta que ya no se quiere seguir tomando. Decir “gracias” demasiado pronto puede interpretarse como una señal de que abandonas la ronda.

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¿El mate tiene beneficios para la salud?

Además de su valor cultural, el mate aporta compuestos bioactivos que han despertado el interés de la comunidad científica. La yerba mate contiene polifenoles y antioxidantes, además de cafeína, que pueden contribuir a mejorar el estado de alerta y la concentración.

Diversos estudios sugieren que sus compuestos podrían tener efectos beneficiosos sobre el metabolismo y ayudar a reducir el estrés oxidativo. Sin embargo, los especialistas recuerdan que no existe una bebida milagrosa y que sus beneficios deben entenderse dentro de un estilo de vida saludable.

También es importante prestar atención a la temperatura del agua. Algunos estudios han asociado el consumo habitual de bebidas extremadamente calientes con un mayor riesgo de ciertos problemas de salud. Por eso, los expertos recomiendan evitar el agua hirviendo.

Mucho más que una bebida

Intentar explicar el mate a alguien que nunca lo probó puede resultar complicado. Porque el mate no es solo una infusión. Es una pausa en medio del día. Es una excusa para conversar. Es compañía durante el trabajo o el estudio. Es una forma silenciosa de decir: “quédate un rato más”.

Al final, el sabor importa. Pero el ritual importa todavía más.

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