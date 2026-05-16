Qué le pasa a tu cuerpo cuando comes huevos con frecuencia: beneficios, riesgos y cuánto es demasiado

Durante años, el huevo fue uno de los alimentos más discutidos de la mesa. Para algunos, era una fuente accesible de proteína y nutrientes. Para otros, un problema por su colesterol. Hoy, la evidencia es bastante más matizada: comer huevos con frecuencia puede formar parte de una dieta saludable para muchas personas, pero no significa que dé lo mismo comerlos de cualquier manera, en cualquier cantidad o acompañados siempre de tocino, salchichas y pan blanco.

La clave está en el contexto. Un huevo no funciona igual dentro de un plato con vegetales, granos integrales y aceite de oliva que dentro de un desayuno alto en grasas saturadas, sodio y carnes procesadas. Por eso, más que preguntar si “el huevo es bueno o malo”, conviene mirar qué aporta, cómo afecta al colesterol, quiénes deben moderarlo y cuál es una cantidad razonable.

El huevo es uno de los alimentos más completos, pero la moderación es importante. Crédito: Peredniankina | Shutterstock

Según Harvard Health, para la mayoría de las personas, comer un huevo al día no aumenta el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular u otra enfermedad cardiovascular. La advertencia, sin embargo, sigue siendo importante para quienes tienen diabetes, colesterol alto o enfermedad cardíaca, porque en esos casos la recomendación debe individualizarse con un médico o nutricionista.

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Qué nutrientes aporta un huevo

El huevo es un alimento pequeño, barato y muy concentrado en nutrientes. Aporta proteína de alta calidad, vitaminas del complejo B, selenio, vitamina D en cantidades variables y otros compuestos que cumplen funciones importantes en el organismo.

Uno de sus nutrientes más relevantes es la colina, esencial para la estructura de las células, el metabolismo y funciones vinculadas al sistema nervioso. Los Institutos Nacionales de Salud explican que la colina es necesaria para sintetizar fosfatidilcolina y esfingomielina, dos fosfolípidos vitales para las membranas celulares.

También contiene luteína y zeaxantina, dos carotenoides estudiados por su relación con la salud ocular. Buena parte de estos nutrientes está en la yema, no en la clara. Por eso, comer solo claras puede servir para sumar proteína con menos grasa y colesterol, pero también reduce el aporte de nutrientes importantes.

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Qué pasa con el colesterol

El punto más sensible sigue siendo el colesterol. Un huevo grande contiene alrededor de 200 mg de colesterol dietario, concentrado principalmente en la yema, según la American Heart Association. Durante décadas, eso llevó a recomendar fuertes restricciones al consumo de huevos.

Pero la mirada actual es menos simple. El colesterol que se come no siempre impacta de la misma manera en el colesterol en sangre, y el efecto depende del patrón general de alimentación, la genética, el peso, la actividad física y la presencia de enfermedades metabólicas.

La American Heart Association insiste en que los alimentos ricos en colesterol deben analizarse dentro de una dieta completa. No es lo mismo desayunar huevo hervido con verduras que comer huevos fritos con tocino, mantequilla y otros productos ricos en grasas saturadas.

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Puede ayudarte a sentir más saciedad

Por su contenido de proteína y grasa, el huevo puede ayudar a generar mayor saciedad que otros desayunos altos en harinas refinadas o azúcar. Esto puede ser útil para personas que buscan ordenar su alimentación, evitar picoteos constantes o sumar proteína en comidas simples.

Pero el beneficio depende de cómo se prepare. Un huevo cocido, revuelto con verduras o en omelette con vegetales tiene un perfil distinto a uno frito en exceso de aceite o acompañado de productos ultraprocesados.

Qué se sabe sobre cerebro y memoria

El huevo también volvió a estar en el centro de la conversación por su posible relación con la salud cerebral. Un estudio observacional reciente publicado en The Journal of Nutrition y reportado por EatingWell, encontró una asociación entre el consumo regular de huevos y un menor riesgo de Alzheimer en adultos mayores. El análisis incluyó a casi 40,000 adultos mayores y observó reducciones de riesgo en quienes consumían huevos con más frecuencia.

El matiz es clave: se trata de una asociación, no de una prueba de causa y efecto. Es decir, el estudio no demuestra que comer huevos prevenga el Alzheimer por sí solo. Sí refuerza una hipótesis interesante: nutrientes presentes en el huevo, como colina, vitamina B12, luteína y zeaxantina, podrían formar parte de un patrón alimentario favorable para el cerebro.

Cuánto es demasiado: sobre la cantidad de huevos diarios

Para una persona adulta sana, un huevo al día suele considerarse razonable dentro de una dieta equilibrada, según Harvard Health. Pero eso no significa que todas las personas deban comer huevos todos los días ni que más sea siempre mejor.

Quienes tienen colesterol LDL alto, diabetes, enfermedad cardiovascular, antecedentes familiares importantes o indicación médica específica deberían consultar antes de aumentar el consumo. En esos casos, puede ser más prudente moderar las yemas, alternar con claras o evaluar el patrón total de grasas saturadas y colesterol de la dieta.

También importa la frecuencia acumulada. Comer huevos todos los días puede ser distinto si el resto de la dieta incluye frutas, verduras, legumbres, pescado y granos integrales, o si se combina con embutidos, frituras, panificados refinados y poca fibra.

Cómo comer huevos de forma más saludable

La forma de preparación cambia mucho el impacto del plato. Las mejores opciones suelen ser huevos hervidos, pochados, revueltos con poco aceite o en omelette con verduras. También pueden combinarse con aguacate, tomate, espinaca, frijoles, ensaladas o pan integral.

Lo menos recomendable es convertirlos siempre en parte de un desayuno cargado de tocino, salchichas, mantequilla, quesos grasos y papas fritas. En ese caso, el problema probablemente no sea solo el huevo, sino el paquete completo de grasas saturadas, sodio y calorías.

Entonces, ¿conviene comer huevos con frecuencia?

Para la mayoría de las personas sanas, sí: los huevos pueden ser una fuente práctica de proteína y nutrientes dentro de una alimentación equilibrada. No son un alimento milagroso, pero tampoco el enemigo que durante años se presentó en algunas recomendaciones antiguas.

La respuesta más honesta es esta: comer huevos con frecuencia puede ser saludable si la cantidad es moderada, la preparación es simple y el resto de la dieta acompaña.

Si hay colesterol alto, diabetes o enfermedad cardíaca, la decisión debe tomarse con orientación médica, no por titulares extremos.

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