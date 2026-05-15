Aumento alarmante de candidemia en EE.UU., revela estudio

Un estudio reciente señala un aumento de la incidencia de candidemia en el país, pasando de 42.3 casos por cada 100,000 ingresos hospitalarios en 2015 a 51.2 en 2024. La tasa de mortalidad también ha crecido, alcanzando un 31.5% en 2024.

La tarea estuvo a cargo de investigadores del Hospital Houston Methodist, que examinaron datos de una base de datos nacional de registros médicos electrónicos.

Los mismos remarcaron el efecto de la pandemia de COVID-19, donde se observó un incremento en los casos adquiridos en unidades de cuidados intensivos. Esta tendencia continúa, afectando mayormente a la población vulnerable, incluidos ancianos y pacientes críticamente enfermos.

Especies de Candida en aumento

Durante el estudio, publicado en Clinical Infectious Diseases, se identificó que la especie más común fue Candida albicans, pero la proporción de infecciones por Candida auris, una levadura multirresistente, también ha incrementado, sugiriendo una preocupación creciente sobre la resistencia a tratamientos.

El análisis revela disparidades significativas en la atención recibida por pacientes con candidemia, especialmente aquellos infectados por C. auris, lo que resalta la necesidad de un enfoque más equitativo en el manejo de estas infecciones.

Factores de riesgo que contribuyen al aumento

Los factores de riesgo más importantes para el aumento de candidemia son el uso de catéter venoso central, la nutrición parenteral total, la exposición prolongada o múltiple a antibióticos de amplio espectro, la sepsis grave y la estancia en unidades de cuidado intensivo (UCI) o en pacientes críticamente enfermos.

Factores específicos

Dispositivos invasivos, especialmente catéteres venosos centrales.

Nutrición parenteral total.

Uso previo o prolongado de antibióticos de amplio espectro.

Sepsis grave o enfermedad crítica.

Estancia prolongada en UCI.

Desnutrición en algunos grupos de pacientes.

Por qué aumenta el riesgo

Estos factores favorecen que Candida pase de colonizar el cuerpo a invadir la sangre, sobre todo cuando hay barreras físicas alteradas, presión antibiótica sobre la microbiota normal y mayor exposición a procedimientos hospitalarios.

Poblaciones más vulnerables

El riesgo es mayor en pacientes hospitalizados, especialmente en UCI, en quienes tienen múltiples dispositivos invasivos o reciben soporte nutricional parenteral, y en personas con infección grave o inmunidad comprometida.

Tratamientos más efectivos contra la Candida auris

Los tratamientos más efectivos para infecciones por Candida auris suelen ser las equinocandinas como primera opción, porque muchas cepas son resistentes a otros antifúngicos. Cuando no funcionan o la cepa es resistente, se usa anfotericina B; los azoles como fluconazol suelen ser menos útiles, salvo que el laboratorio confirme sensibilidad.

Lo más importante

El tratamiento ideal depende de la localización de la infección, la gravedad y el perfil de resistencia del hongo. Por eso se recomienda hacer pruebas de susceptibilidad antifúngica y, si es posible, retirar o cambiar dispositivos invasivos como catéteres.

Opciones habituales

Equinocandinas : micafungina, anidulafungina o caspofungina, generalmente primera elección en infecciones invasivas.

: micafungina, anidulafungina o caspofungina, generalmente primera elección en infecciones invasivas. Anfotericina B : alternativa cuando hay fallo terapéutico o resistencia a equinocandinas.

: alternativa cuando hay fallo terapéutico o resistencia a equinocandinas. Azoles: uso limitado por la alta resistencia; se reservan para casos con sensibilidad demostrada.

Medidas que mejoran el resultado

Además del antifúngico, es clave el control del foco de infección, la vigilancia estrecha por infectología y las medidas estrictas de aislamiento y limpieza hospitalaria para evitar reinfección o transmisión. En la práctica, la combinación de diagnóstico rápido, antifúngico guiado por sensibilidad y control de infecciones es lo que más mejora el manejo de Candida auris.

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