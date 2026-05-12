Epidemia oculta: el alcohol causa estragos en la salud pública de EE.UU.

El alcohol, a menudo considerado parte integral de la cultura estadounidense, es responsable de casi 500 muertes diarias en el país. A pesar de su impacto devastador, no se clasifica como una emergencia de salud pública. Las estadísticas reflejan un aumento significativo en las lesiones y muertes relacionadas con el alcohol, con un incremento notable desde el inicio de la pandemia.

El abuso del alcohol está vinculado a diversas enfermedades crónicas, incluyendo cáncer, enfermedades cardíacas y trastornos cognitivos. Las mujeres, los adultos mayores y los jóvenes son los grupos más afectados, mostrando un alarmante aumento en las muertes relacionadas con enfermedades hepáticas.

A pesar de las promesas realizadas por funcionarios como el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., el enfoque del gobierno hacia el alcohol ha sido insuficiente. Las administraciones pasadas han priorizado sustancias ilegales, ignorando el costo económico y humano del consumo de alcohol, que supera los $240 mil millones de dólares anuales.

Inacción de la industria y los reguladores

Las organizaciones de la industria del alcohol han ejercido presión contra propuestas de regulación más estrictas. Esto, sumado a la falta de atención de salud pública hacia tratamientos que podrían reducir los daños, ha exacerbado la crisis del alcohol.

La atención mediática y los fondos son predominantemente dirigidos hacia la crisis de opioides, dejando el problema del alcohol sin la atención adecuada.

Los expertos resaltan la necesidad urgente de estrategias efectivas para abordar el consumo problemático de alcohol. A pesar de la disminución en el consumo, las muertes relacionadas siguen siendo alarmantemente altas y requieren una respuesta clara por parte de la sociedad y los tomadores de decisiones.

Alcohol en cifras

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), el consumo excesivo de alcohol causa alrededor de 88,000 muertes anuales en Estados Unidos, incluyendo intoxicaciones y enfermedades relacionadas.

Más de 38 millones de adultos beben en atracón (4+ bebidas para mujeres, 5+ para hombres) un promedio de 4 veces al mes. Entre 2020 y 2021, las muertes por consumo excesivo subieron a cerca de 178,000 anuales (488 diarias), con un aumento del 30% en tasas, afectando más a hombres y creciendo más rápido en mujeres.

Muertes por intoxicación. Más de 2,200 personas mueren al año por intoxicación aguda (6 diarias), principalmente adultos de 35-64 años, hombres y blancos no hispanos; los nativos americanos tienen la tasa más alta por millón.

Consumo general. Cerca del 30% de adultos consume en exceso, pero solo 1 de cada 30 tiene dependencia del alcohol; el 74% de trastornos por sustancias involucran alcohol. En 2023, solo el 54% de adultos reportó beber, un mínimo histórico.

Tendencias recientes. Las muertes prevenibles por alcohol superan 95,000 anuales, con picos durante la pandemia. Las tasas varían por estado: altas en Alaska (46.5/millón) y bajas en Alabama (5.3).

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