Brote de hantavirus alcanza los 11 contagios: una paciente francesa se encuentra en estado crítico

Una mujer francesa hospitalizada en París se encuentra en estado crítico debido a una forma severa de hantavirus. Está siendo tratada con un pulmón artificial para ayudar a lidiar con problemas pulmonares y cardíacos graves.

Así lo informó este martes un médico del hospital parisino que la atiende, reseñó Associated Press (AP).

Esta mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, oxigenándolo y devolviéndolo al cuerpo, declaró el Dr. Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Hasta ahora, se han reportado un total de 11 casos, con 9 confirmaciones. El último infectado es un pasajero español en cuarentena en un hospital militar en Madrid. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la propagación parece estar contenida a los pasajeros y la tripulación del crucero.

Recordemos que tres personas fallecieron a bordo del crucero, entre ellas una pareja holandesa que, según las autoridades sanitarias, fueron las primeras en contagiarse del virus durante su visita a Sudamérica.

Entretanto, un equipo de expertos argentinos se enviará para investigar el origen de la enfermedad, centrándose en un tour de observación de aves donde se sospecha que la pareja neerlandesa pudo haber estado expuesta al virus en un vertedero.

Problema se trasladó del crucero a hospitales

La evacuación de pasajeros y tripulación del MV Hondius se completó con éxito, con todos los 87 pasajeros y 35 miembros de la tripulación trasladados a tierra bajo protección. Los evacuados están en cuarentena en diferentes instalaciones.

Doce empleados de un hospital en los Países Bajos han sido puestos en cuarentena después de haber manejado incorrectamente fluidos corporales de un paciente infectado. Aunque el riesgo de infección es bajo, se considera una medida preventiva necesaria.

Diagnóstico de infección por hantavirus en un hospital

La infección por hantavirus se diagnostica en el hospital mediante la combinación de la historia clínica y examen físico, pruebas de imagen y exámenes de laboratorio específicos (serología y PCR) para confirmar la presencia del virus o de anticuerpos dirigidos contra él.

Cómo procede habitualmente el diagnóstico:

Valoración clínica y antecedentes: El equipo pregunta por exposición a roedores o sus excretas y evalúa síntomas iniciales tipo gripal que pueden evolucionar rápidamente a dificultad respiratoria o disfunción renal; estos datos orientan hacia hantavirus.

Signos y examen físico: Se buscan taquipnea, hipoxemia, sonidos pulmonares anormales y datos de hipotensión o fallo renal que sugieran síndrome pulmonar por hantavirus o fiebre hemorrágica con síndrome renal según la presentación regional.

Pruebas de laboratorio y microbiología:

Serología (ELISA IgM/IgG): Se buscan anticuerpos específicos contra hantavirus; la detección de IgM indica infección reciente y es la prueba más usada en muchas guías clínicas.

PCR (RT‑PCR) en sangre o muestras respiratorias: detecta ARN viral y puede confirmar infección, especialmente en fases tempranas o casos graves; su disponibilidad depende del laboratorio del hospital o de referencia.

Pruebas de rutina de apoyo: hemograma (trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia), perfil metabólico (función renal y hepática), gasometría arterial y examen de orina ayudan a evaluar gravedad y órganos afectados.

Pruebas de imagen y monitorización:

Radiografía de tórax y/o tomografía de tórax: Se usan para identificar infiltrados, edema pulmonar o compromiso bilateral característico del síndrome pulmonar por hantavirus.

Monitorización en Unidad de Cuidados (si procede): Pacientes con hipoxemia o inestabilidad hemodinámica suelen ingresarse en UCI para soporte ventilatorio y hemodinámico.

Flujo diagnóstico práctico:

Sospecha clínica por exposición y síntomas → pruebas iniciales (gasometría, laboratorio, radiografía) → pruebas específicas (serología IgM/IgG y/o RT‑PCR) → confirmación y manejo en UCI si es necesario.

Disponibilidad y tiempos:

La confirmación por laboratorio puede requerir envío a laboratorios de referencia en algunos países; por eso el tratamiento suele iniciarse según la sospecha clínica y la gravedad mientras se esperan resultados.

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