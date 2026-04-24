La apodan “Cicada”: detectan variante del COVID-19 en California

En el estado de California se informa de la aparición de una subvariante del COVID-19 (SARS-CoV-2). Se trata de la BA.3.2, bautizada popularmente como “Cicada”. Lo más grave es que la misma, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), no responde a vacunas previas.

Científicos advierten que la baja tasa de vacunación, especialmente entre las personas que tienen más de 65 años, puede aumentar la vulnerabilidad de la población, reseñó Noticias Telemundo.

En California, solo el 29% de ese segmento de los adultos mayores ha actualizado su vacunación.

Cortesía: Telemundo.

Orígenes del virus

El COVID BA.3.2 fue detectado por primera vez en suelo estadounidense en junio de 2025, cuando un viajero proveniente de los Países Bajos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Desde entonces, su avance ha sido silencioso pero sostenido, y ahora despierta alarma por su propagación.

La variante fue identificada inicialmente en Sudáfrica a finales de 2024, pero fue en Europa donde encontró condiciones favorables para propagarse antes de cruzar el Atlántico. Hasta el momento, BA.3.2 había sido detectada en al menos 33 países, siendo Australia, Dinamarca, Alemania y los Países Bajos los más afectados según la CDC.

En California, las autoridades sanitarias reportaron niveles bajos de la variante en los sistemas de vigilancia de aguas residuales, sin reportes de mayor gravedad clínica entre los infectados, informó Detroit News.

Una variante que “no juega con las mismas reglas”

El Dr. Peter Chin-Hong, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco (UCSF), señaló que Cicada “luce tan diferente de las otras variantes que han circulado desde que JN.1 llegó” a finales de 2023. Estudios de laboratorio del CDC indican que BA.3.2 evade eficientemente la inmunidad generada por vacunaciones o infecciones previas, lo que plantea la posibilidad de un repunte estacional.

Sin embargo, especialistas como el Dr. Tyler B. Evans advierten que la variante “se está propagando, pero no tan rápidamente como algunas otras variantes”.

El COVID de verano

El Dr. Silverman de UCLA advirtió que “esta variante Cicada podría estar aumentando justo a tiempo para lo que sería más bien un verano de COVID”, y recordó que “el COVID sigue aquí; la gente no puede confiarse porque no hubo un repunte este último invierno”.

El Departamento de Salud Pública de California recomienda que adultos mayores e inmunocomprometidos reciban dos dosis de la vacuna actualizada, con seis meses de separación. Para Chin-Hong, “la mayor amenaza es la baja tasa de vacunación en seniors”.

Síntomas de la Cicada

La variante BA.3.2 presenta síntomas similares a otras de Ómicron, enfocándose en infecciones respiratorias superiores. Los síntomas principales incluyen: fiebre/escalofríos, tos persistente, dolor de garganta, ronquera, fatiga extrema, congestión nasal y dolores musculares o de cabeza.

Síntomas principales:

Dolor de garganta intenso y ronquera

Tos seca y persistente

Fatiga extrema o cansancio

Congestión o secreción nasal

Fiebre y escalofríos

Dolores musculares y de cabeza

Síntomas menos comunes:

Pérdida del olfato/gusto

Náuseas

Diarrea.

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