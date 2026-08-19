Truco viral: para qué sirve esparcir café molido en la entrada de tu casa

El café molido puede ayudar a mantener determinadas plagas lejos de tu hogar. Además de la entrada principal, este truco casero también aplica para puertas traseras, ventanas, grietas y otros puntos por los que puedan ingresar insectos.

Su efectividad se debe a los compuestos naturales del café. La cafeína y otras sustancias presentes en sus residuos pueden alterar el comportamiento y movimiento de algunos insectos, mientras que su olor intenso puede resultar desagradable para determinadas especies.

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¿Por qué se coloca café molido en la entrada?

El truco se ha vuelto popular porque el aroma del café espanta a ciertos insectos. Esto se debe a que algunas plagas usan su olfato para localizar alimentos y desplazarse por su entorno, por lo que determinados olores intensos pueden interferir temporalmente con ese comportamiento.

Asimismo, algunos estudios experimentales han demostrado que ciertos compuestos del café muestran actividad insecticida o repelente. Por ejemplo, la cafeína podría afectar el sistema nervioso de ciertos insectos, aunque esto no significa que una pequeña cantidad de café esparcida en el suelo vaya a eliminar una colonia.

Sin embargo, el mayor interés de este método está en crear una barrera aromática en zonas concretas, como puertas, ventanas o pequeñas grietas.

¿Qué plagas pueden mantenerse alejadas?

Es importante señalar que la efectividad de este remedio casero no es igual para todas las plagas y no debe considerarse un sustituto de un tratamiento profesional cuando existe una infestación.

Por ejemplo, las hormigas son una de las especies que suelen mencionarse en este tipo de remedios caseros. Colocar café cerca de sus zonas de paso podría dificultar temporalmente que continúen utilizando determinados recorridos.

También existen recomendaciones para utilizarlo contra cucarachas, mosquitos, moscas, babosas e incluso pulgas. Pero la respuesta depende de la especie, la cantidad utilizada y las condiciones ambientales.

¿Cómo colocar café molido en la entrada?

Es tan sencillo como esparcir una pequeña cantidad de café molido seco cerca del marco de la puerta, ventana o puntos de acceso. También es posible situarlo en recipientes pequeños en lugar de esparcirlo directamente sobre el suelo.

Asimismo, para que el efecto persiste debes reemplazarlo periódicamente pues el café pierde parte de su aroma con el tiempo especialmente cuando está expuesto.

Es importante aclarar que si tienes gatos de mascota conviene tener especial precaución. La cafeína puede ser tóxica para ellos si la ingieren, por lo que no es recomendable utilizar restos de café en lugares donde puedan consumirlos.

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