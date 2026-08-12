Cubrir la escoba con una bolsa antes de barrer: para qué sirve

Las pelusas, pequeñas partículas o cabellos pueden hacer que barrer el piso pase de ser una tarea sencilla a todo un desafío doméstico. La razón es que estos residuos suelen quedar atrapados entre las cerdas de la escoba o dispersarse nuevamente por el suelo.

Para evitarlo existe un truco casero que consiste en cubrir la escoba con una bolsa de plástico antes de comenzar a barrer. A pesar de que parece un truco poco habitual, busca aprovechar las características del plástico para facilitar la recolección de determinados residuos y hacer más práctica la limpieza cotidiana.

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¿Para qué sirve cubrir la escoba con una bolsa y por qué funciona?

El objetivo de cubrir las cerdas de la escoba con una bolsa es favorecer la recolección de residuos livianos. Al mover el plástico sobre el suelo, puede generar electricidad estática por el contacto y la fricción, lo que ayuda a atraer elementos como cabellos, pelos de mascotas, pelusas y pequeñas partículas de polvo.

Al barrer tradicionalmente con la escoba podrías dejar atrás parte de estos residuos, por ejemplo, el cabello o pelos de mascotas, que terminan enredados en las cerdas. Con la bolsa cubriendo la parte inferior de la escoba, una mayor cantidad de suciedad puede quedar agrupada y ser retirada posteriormente junto con el plástico.

Asimismo, este truco hace que se reduzca el contacto entre la suciedad y las cuerdas. De esta manera, limpiar la escoba después de barrer puede resultar más sencillo y se disminuye la posibilidad de que algunos residuos vuelvan a quedar repartidos por el piso.

Lo más importante es conseguir una bolsa suficientemente grande para que quede ajustada a la escoba mientras barres. Primero, coloca la bolsa alrededor de las cerdas de la escoba y utiliza las asas o tiras para sujetar al palo con un nudo firme.

Seguidamente, barre el suelo con normalidad, prestando especial atención a las zonas donde suelen acumularse pelos y pelusas. Al terminar, desata la bolsa con cuidado y dale la vuelta para que los residuos recogidos queden en su interior.

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