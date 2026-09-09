El truco de la botella para ahorrar agua al descargar el inodoro: cómo funciona

Un método casero que se ha vuelto viral en redes sociales para ahorrar agua es el truco de la botella en el tanque del inodoro. La idea esencial es reducir la cantidad que se utiliza en cada descarga, sin embargo, hay varios puntos para analizar.

La clave real está en que la botella ocupa parte del espacio que normalmente llenaría el agua. Cuando el depósito vuelve a llenarse después de una descarga, necesita menos líquido para alcanzar el nivel habitual.

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¿De qué se trata el truco de la botella?

El procedimiento consiste en llenar completamente una botella de plástico, cerrarla bien y colocarla dentro del tanque del inodoro. La botella debe quedar estable y lejos de la válvula, el flotador, la cadena y cualquier otra pieza móvil.

Su efecto depende directamente del tamaño de la botella. Por ejemplo, una botella de 500 mililitros desplazaría aproximadamente ese volumen de agua del tanque, siempre que el diseño del inodoro permita mantener el nivel y realizar correctamente la descarga.

En este sentido, aunque sí existe un ahorro potencial, no significa que todos los inodoros deban utilizar este método ni que cuanto más grande sea la botella, mayor será el beneficio.

¿Realmente permite ahorrar agua?

En principio, sí. La reducción del volumen almacenado puede disminuir la cantidad de agua utilizada por descarga.

Sin embargo, el ahorro puede variar considerablemente según el modelo sanitario, el tamaño del tanque y la cantidad de agua que necesita para eliminar correctamente los residuos.

Ahí está la principal limitación del truco casero: si se desplaza demasiada agua, el inodoro podría no tener suficiente volumen para realizar una descarga adecuada. Eso puede obligar a tirar de la cadena nuevamente y terminar anulando el ahorro.

¿Qué recomiendan los expertos?

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) señala que los inodoros representan cerca del 30% del consumo de agua dentro de un hogar promedio. Los modelos antiguos pueden utilizar hasta 6 galones por descarga, mientras que los sanitarios con certificación WaterSense utilizan 1.28 galones o menos y están diseñados para mantener un buen desempeño.

La recomendación de los especialistas para ahorrar agua es sustituir los inodoros antiguos por los certificados. “Al reemplazar los inodoros viejos e ineficientes por modelos con la etiqueta WaterSense, una familia promedio puede reducir el consumo de agua entre un 20% y 60%, lo que representa un ahorro de casi 13,000 galones de agua al año en su hogar”, se lee en el portal de EPA.

También agregan que algunas formas sencillas y eficientes de ahorrar agua son: cerrar el grifo mientras no lo usas, ducharte en vez de llenar la bañera, procurar que no existan fugas en el baño, entre otras.

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