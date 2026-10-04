4 lugares “ocultos” en casa y que acumulan mucho polvo

Existen al menos cuatro lugares en casa, repletos de polvo, que suelen quedar fuera de la rutina de limpieza por descuido o por su difícil acceso.

Los expertos identifican los juguetes de peluche, el espacio debajo del refrigerador, las superficies más elevadas y el teclado de la computadora como los puntos de mayor acumulación de polvo dentro de cualquier vivienda.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) define el polvo como que las partículas de tierra y arena que provienen del exterior. Sin embargo, también contiene: hilos de alfombras, cortinas y sábanas, escamas de piel y cabellos, tanto de personas como animales, además de ácaros, bacterias, esporas de moho y restos de insectos pequeños.

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Los 4 lugares “ocultos” que más polvo acumulan en casa

1. Los juguetes de peluche

Los animales de peluche pueden acumular polvo porque están fabricados con materiales textiles que retienen partículas. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) incluyen los juguetes de peluche entre los lugares donde pueden encontrarse ácaros del polvo y sus alérgenos.

Por eso no basta con sacudirlos ocasionalmente. Cuando las instrucciones del fabricante lo permitan, conviene lavarlos y secarlos completamente. La EPA recomienda precisamente elegir juguetes de peluche que puedan lavarse para ayudar a reducir la exposición al polvo.

Los que permanecen guardados durante largos periodos también deberían limpiarse antes de volver a utilizarlos, especialmente si están en habitaciones infantiles.

2. Debajo y encima del refrigerador

El espacio debajo del refrigerador puede convertirse en un auténtico depósito de polvo, migas, pelos y otros residuos porque rara vez se mueve el electrodoméstico durante la limpieza habitual.

Pero también conviene mirar la parte superior. Al tratarse de una superficie elevada, puede pasar meses sin recibir atención.

Durante una limpieza profunda, lo recomendable es aspirar o retirar cuidadosamente la suciedad de estas zonas y comprobar también los laterales y la parte posterior, siempre siguiendo las indicaciones del fabricante para no dañar el aparato.

3. Las superficies que están por encima de los ojos

Molduras, zócalos, partes superiores de armarios, rieles decorativos y marcos altos son algunos de los puntos que pueden quedar olvidados porque no forman parte de la limpieza cotidiana.

La doctora Mary Gagliardi, científica interna de la compañía Cloros, recomienda que comiences por las superficies más elevadas de la casa y vayas bajando poco a poco, de modo que puedas retirar todo el polvo acumulado.

“La parte superior estrecha de los rieles para cuadros pintados, las molduras de las puertas, las partes superiores de los armarios de cocina pintados y los zócalos”, menciona la experta.

Este método también tiene una ventaja práctica: el polvo que cae desde las superficies superiores puede eliminarse después de las zonas inferiores, en lugar de ensuciarlas nuevamente.

4. El teclado de la computadora

El teclado es otro pequeño escondite de polvo. Las partículas pueden introducirse entre las teclas junto con restos de comida, grasa de las manos y otros residuos.

Los CDC recomiendan seguir las instrucciones del fabricante para limpiar dispositivos electrónicos como teclados y, cuando sea posible, utilizar cubiertas que puedan limpiarse con facilidad.

Para una limpieza básica, puedes apagar y desconectar el teclado, colocarlo boca abajo y sacudirlo suavemente. El aire comprimido también puede ayudar a expulsar partículas atrapadas entre las teclas, siempre utilizado según las instrucciones del fabricante.

La limpieza de estos cuatro puntos ayuda a que la casa luzca más ordenada, mientras que reducir la acumulación de polvo también es fundamental para personas con alergias o asma.

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