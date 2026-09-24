Ingeniero químico revela el método definitivo para limpiar un inodoro y advierte sobre el vinagre

¿Cuántas veces has limpiado el inodoro de tu casa? Tantas que seguramente no las puedes contar, pero abre tu mente y lee esto: limpiar el inodoro no consiste en llenar la superficie de productos hasta conseguir que quede brillante.

Un ingeniero químico llamado Diego, con más de 380,000 seguidores en Instagram, aclara que utilizar demasiadas sustancias o mezclarlas puede generar un problema mayor que la suciedad que pretendías eliminar.

En este sentido, el experto ofrece un paso a paso espectacular, atendiendo una clave que quizás nunca te habías contado: limpiar y desinfectar son procesos diferentes.

Primero se retiran los restos visibles, el polvo y la materia orgánica; después, cuando realmente sea necesario, se utiliza un producto diseñado para desinfectar.

Tres etapas: la eliminación de la suciedad, seguidamente desinfección y por último el repaso de las superficies. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que la da la razón al ingeniero, indica que los productos para limpiar y para desinfectar son muy distintos.

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¿Cómo limpiar y desinfectar el inodoro correctamente?

Antes de dar el primer paso, Diego cumple un preámbulo: retirar el polvo, pelos y otros residuos que puedan encontrarse alrededor y sobre el sanitario. “Comienzo por sacudir o soplar”, destaca.

Primer paso: frotar el interior del inodoro

El especialista propone utilizar una pequeña cantidad de detergente y frotar el interior de la taza con la escobilla. Después se descarga el agua para retirar los residuos.

Esta fase tiene una función distinta a la desinfección. Frotar y eliminar físicamente la suciedad es fundamental, porque la materia orgánica puede interferir con la acción posterior de determinados desinfectantes. De hecho, los CDC consideran la limpieza el primer paso necesario antes de una desinfección eficaz.

Asimismo, no es necesario utilizar una combinación de productos para conseguirlo. Un detergente apropiado para la superficie puede ser suficiente para esta primera etapa.

Segundo paso: aplicar el desinfectante

Cuando la superficie ya está limpia, se puede aplicar un producto específicamente formulado para desinfectar. “Yo uso amoníaco cuaternario, pero pueden aplicar el desinfectante de su preferencia”, señaló el ingeniero químico.

En el procedimiento mostrado por el especialista se utiliza una preparación de 20 mililitros de amoníaco cuaternario por cada 500 mililitros de agua. Sin embargo, esta proporción no debe copiarse automáticamente con cualquier producto que contenga compuestos similares.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) indica que las instrucciones de uso de cada desinfectante especifican cómo debe aplicarse, si necesita dilución y cuánto tiempo tiene que permanecer húmeda la superficie para que el producto sea eficaz.

El procedimiento incluye aplicar el producto, cuando corresponda, sobre las zonas exteriores del sanitario, la base y el suelo cercano, siempre comprobando que el desinfectante sea adecuado para cada material.

No solo te concentres en el interior, acuérdate de la tapa, el asiento, el botón o la palanca de descarga.

“El vinagre no es desinfectante”

Una de las principales aclaraciones del ingeniero químico tiene que ver con un producto muy popular en la limpieza doméstica, como es el vinagre blanco.

Sin embargo, el experto hace una observación que a muchos les puede chocar: “El vinagre no es desinfectante”.

El hecho de que una sustancia pueda ayudar a desprender determinados residuos o tenga propiedades antimicrobianas en ciertas condiciones, como el vinagre, no significa que pueda sustituir a un desinfectante registrado y utilizado según sus indicaciones.

Incluso, el mayor problema aparece cuando alguien intenta combinar vinagre con otros productos como la lejía.

De acuerdo con Poison Control, esta mezcla puede liberar gas cloro, que irrita los ojos, la nariz y la garganta y, en exposiciones importantes, puede provocar tos, dificultad respiratoria y lesiones pulmonares.

Y una vez que todo quede listo, limpieza y desinfección, lo demás es ventilar y terminar con un paño destinado exclusivamente del baño.

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