Para qué sirve espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro

Nada más satisfactorio que un baño limpio, desinfectado y reluciente. Además de darle la limpieza tradicional que merece, en redes sociales se ha popularizado un truco que consiste en espolvorear bicarbonato de sodio alrededor del inodoro. ¿Para qué?

Aunque esta sustancia es tratada como un remedio casero “multiusos”, algunos expertos consideran que podría ser efectivo en este caso, siempre que se use con expectativas realistas.

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¿Para qué sirve poner bicarbonato alrededor del inodoro?

El principal beneficio del bicarbonato es su capacidad para absorber humedad superficial y neutralizar olores desagradables. En el caso de la base del inodoro, es común que se acumulen gotas de agua por condensación o salpicaduras, y esto crea humedad y malos olores.

En este sentido, espolvorear bicarbonato de sodio en esta área del baño, se convertirá en un “absorbente natural” que ayudará a mantenerlo seco.

Asimismo, sus propiedades abrasivas podrían ayudar a desprender residuos adheridos sin dañar la porcelana.

¿Cómo aplicar el bicarbonato?

Para obtener mejores resultados, los especialistas recomiendan seguir un procedimiento sencillo: primero debes barrer y limpiar el piso del baño. Luego asegúrate que el área alrededor del inodoro esté completamente seca.

Seguidamente, espolvorea una capa fina de bicarbonato de sodio alrededor de toda la base y déjala actuar durante varias o incluso toda la noche, dependiendo de la cantidad de humedad que tenga.

Para retirar el bicarbonato puedes usar un paño húmedo, y si quieres puedes añadirle un par de gotas del aceite esencial de tu preferencia, para una mejor sensación de olor.

Aunque ayuda a controlar la humedad superficial y disminuir malos olores, los expertos advierten que el bicarbonato de sodio no elimina bacterias, virus ni otros microorganismos.

En este sentido, toma en cuenta que este método casero no debe reemplazar la limpieza habitual del baño ni los productos de limpieza con desinfectante.

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