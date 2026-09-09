Retiran del mercado carne de cerdo por riesgo de contaminación con listeria

Esta semana, el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos advirtió a los consumidores estadounidenses sobre el retiro de al menos 1,500 libras de carne de cerdo debido a un riesgo de contaminación con Listeria monocytogenes.

Según detalles del anuncio del FSIS, el retiro del alimento importado por Prime Line Distributors Inc., Ferrarini USA Inc. entre mayo y junio de este año fue calificado como de Clase I debido a la alta probabilidad de causar graves consecuencias de salud en los consumidores.

¿Cuáles son los productos que se están retirando?

En el informe, la entidad de inspección de alimentos detalló que los productos retirados del mercado por presunta contaminación son los siguientes:

Prime Line Distributors Inc.:

Cajas de cartón de distintos pesos que contienen dos piezas envasadas al vacío individualmente de “PRIME LINE DISTRIBUTORS, INC. GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” con los números “LOT: 263311US” y “BEST IF US BY DATE: 05.16.27” impresos en la etiqueta.

Envases ​​individualmente al vacío con la inscripción “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” y número de “LOT: 263311US” y “BEST IF US BY: 05.16.27” impresa en la etiqueta. El producto lleva una etiqueta adicional con la inscripción “DOK GUANCIALE” en el envase.

Ferrarini USA Inc.:

Cajas de cartón de distintos pesos que contienen dos piezas de “GUANCIALE PORK JOWL PRODUCT OF ITALY” envasadas al vacío individualmente, con “LOT: 263311US” y “BEST IF US BY DATE: 05.16.27” impresos en la etiqueta.

Envases ​​individualmente al vacío “FERRARINI GUANCIALE DRY-CURED PORK JOWL” con número de “LOT: 263311US” y “BEST IF US BY DATE: 05.16.27” impresos en la etiqueta.

Estos alimentos, según el FSIS, fueron distribuidos en supermercados, establecimientos de servicios de alimentación y tiendas minoristas en los estados de California, Florida, Idaho, Illinois, Michigan, Nueva Jersey, Nueva York y Texas.

Por lo que la entidad insta a los establecimientos de servicio de alimentos y cadenas minoristas a que no sirvan ni vendan estos productos, y sugiere a los consumidores desechar el alimento o devolverlo a la tienda donde lo adquirió para su respectivo reembolso, ya que una infección por listeriosis puede causar síntomas como: fiebre, dolor de cabeza y muscular, confusión, pérdida del equilibrio y convulsiones, siendo perjudicial en mujeres embarazadas, niños, personas de la tercera edad y personas con sistema inmunológico debilitado.

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