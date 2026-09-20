Retiran del mercado mantas térmicas vendidas en Amazon por riesgo de quemaduras

De acuerdo con un informe emitido este jueves por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de EE. UU. (CPSC) se está retirando del mercado más de 190,000 mantas y almohadillas térmicas debido a un alto riesgo de quemaduras e incendios.

Según la comisión, el producto retirado del mercado pertenece a la marca JKMax, y fue vendido en empaques individuales en la plataforma de Amazon entre septiembre de 2022 y julio de 2026 con los colores azul, gris, marrón o rojo y los modelos: JKMAX-002, JKMAX-7284B, JKMAX-6284B, JKMAX-10090B y JKMAX-8490B.

La CPCS señaló en su alerta de retiro que tanto las mantas como las almohadillas tienen elementos de calefacción internos que pueden sobrecalentarse, ocasionando quemaduras en sus usuarios.

Mientras que la empresa fabricante señaló que hasta los momentos se han registrado al menos 500 casos en donde las mantas “echaban humo, se derretían o se quemaban debido al sobrecalentamiento de los elementos calefactores”; de estos casos, 50 provocaron lesiones en los consumidores.

En este sentido, CPSC aconsejó a los consumidores que poseen el producto desecharlo o devolverlo al minorista donde lo adquirió para su respectivo reembolso; por su parte, JKMax indicó que los usuarios afectados pueden comunicarse con la compañía al 800-917-5732, de lunes a viernes entre las 8:30 a.m. y las 6 p.m., hora del Este, o escribir a JkmaxRecall@outlook.com para recibir un reembolso completo.

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