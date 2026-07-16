Representante de Sam Neill confirma la causa de muerte del actor.

Tras la ola de dimes y diretes que se generó en torno a la causa de muerte del protagonista de “Jurassic Park”, Sam Neill, su representante ha salido a confirmar que el deceso no estuvo relacionado con el diagnóstico de cáncer que recibió en 2022, sino con un inesperado cuadro de neumonía.

En una serie de declaraciones, el excolaborador del histrión precisó que este había superado recientemente el linfoma de células T angioinmunoblásticas que le fue diagnosticado hace algunos años gracias al CAR-T, una terapia innovadora en el área médica.

“Sam Neill se mantuvo libre de cáncer hasta el final”, aclaró Philip Grenz en el comunicado que ha acaparado los titulares internacionales.

Las declaraciones del empresario se suman a lo dicho por la familia en el comunicado donde dieron a conocer su deceso. Y es que, en el conmovedor escrito, destacaron que su fallecimiento se dio de manera “repentina e inesperada, pero con el consuelo de que Sam permaneció libre de cáncer”.

“Sam estaba rodeado de su familia y falleció con la dignidad que caracterizó toda su vida”, se destacó dentro del anuncio.

Además de aclarar la causa de muerte de Neill, Philip Grenz precisó que la familia organizará un homenaje privado en la granja de Nueva Zelanda, sitio en el que residía el actor.

El representate añadió que lugar de enviar flores, los fanáticos realicen donaciones a las causas que el actor apoyaba, como la Dunstan Hospital Foundation, The Snowdome Foundation, NZ Nature Fund y Sustainable Tarras.

Sin embargo, los homenajes y palabras de despedida a Sam Neill comenzaron desde el día que se dio a conocer su fallecimiento. Es así como personalidades de la talla de Nicole Kidman, Toni Collette, Kylie Minogue, Alec Baldwin, Richard E. Grant, Cillian Murphy, Alan Cumming y Henry Golding le dedicaron un emotivo “adiós” en redes sociales.

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