Murió Sam Neill, estrella de Jurassic Park: tenía 78 años y su familia aclara que no fue por cáncer

El actor neozelandés Sam Neill, recordado en todo el mundo por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la saga Jurassic Park, murió este lunes en Sídney a los 78 años. La noticia fue confirmada por su familia, que describió el fallecimiento como “repentino e inesperado” y aclaró que el actor estaba libre de cáncer cuando murió.

La familia no informó la causa de la muerte. En el comunicado difundido este lunes señaló que Neill falleció rodeado de sus seres queridos y destacó que, tras una larga batalla contra un cáncer de la sangre, ya no presentaba signos de la enfermedad.

Había superado un agresivo cáncer de la sangre

En 2023, el propio Sam Neill reveló que había sido diagnosticado con un linfoma angioinmunoblástico de células T (AITL), una forma poco frecuente y agresiva de linfoma no Hodgkin.

“Me acaban de hacer una tomografía y no hay cáncer en mi cuerpo, es algo extraordinario. Estoy muy, muy emocionado de que esto sea posible”, dijo en abril de este año. Crédito: AP

Después de varios tratamientos, entre ellos una terapia CAR-T recibida dentro de un ensayo clínico en Australia, anunció en abril de este año que los estudios ya no detectaban cáncer en su organismo. La recuperación había sido celebrada por el actor y sus seguidores apenas unos meses antes de su fallecimiento.

Una carrera de más de cinco décadas

Nacido en Irlanda del Norte en 1947 y criado en Nueva Zelanda, Sam Neill desarrolló una carrera de más de 50 años en cine y televisión.

Su consagración internacional llegó en 1993 con Jurassic Park, donde dio vida al doctor Alan Grant. Más tarde volvió a interpretar al personaje en Jurassic Park III (2001) y Jurassic World Dominion (2022).

También participó en películas como The Piano, The Hunt for Red October, Dead Calm, Event Horizon e In the Mouth of Madness, además de numerosas producciones de televisión.

Fue un actor que nunca quiso ser solo una estrella de Hollywood. Aunque alcanzó fama mundial gracias a Jurassic Park, Sam Neill siempre evitó quedar encasillado como actor de grandes producciones. Alternó películas de Hollywood con cine independiente y producciones australianas y neozelandesas, una decisión que, según dijo en varias entrevistas, le permitía seguir disfrutando de la actuación sin perder libertad creativa.

A lo largo de su carrera trabajó con directores como Steven Spielberg, Jane Campion, John Carpenter y John McTiernan, y fue reconocido por su versatilidad para interpretar desde científicos y militares hasta personajes históricos y dramáticos.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los homenajes desde Nueva Zelanda, Australia y Hollywood. El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, lo describió como “uno de los grandes” y destacó que ayudó a llevar las historias del país a una audiencia mundial. El primer ministro australiano, Anthony Albanese, afirmó que Neill ocupaba “un lugar especial en el corazón de los australianos”.

Un gran comunicador fuera del cine

En los últimos años, Sam Neill ganó una enorme popularidad en redes sociales gracias a su estilo cercano y sentido del humor.

Publicaba con frecuencia videos desde su granja, donde aparecía alimentando ovejas, patos, cerdos y vacas, además de recorrer los viñedos de su propiedad. Sus publicaciones mostraban a un actor relajado, muy distinto de la imagen de las grandes producciones cinematográficas, y sumaron millones de seguidores.

Neill deja cuatro hijos, ocho nietos y un legado cinematográfico que marcó a varias generaciones de espectadores.

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