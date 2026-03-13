Adam Sandler es el actor mejor pagado de Hollywood en 2025, según Forbes

El comediante Adam Sandler se coronó como el actor mejor pagado de Hollywood en 2025, según la revista Forbes. Con 59 años, Sandler acumuló $48 millones en el último año fiscal, gracias a una combinación de proyectos exitosos para la plataforma Netflix.

El actor y productor protagonizó ‘Happy Gilmore 2’, la esperada secuela de la comedia deportiva de 1996, y compartió cartel con George Clooney en Jay Kelly. En esta película de Netflix, Sandler interpretó a Ron Sukenick, el devoto representante de una famosa estrella de cine, un papel que le valió una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor de Reparto.

A pesar de encabezar la lista, los ingresos de Sandler están lejos de los 88 millones de dólares que Dwayne Johnson obtuvo en 2024, cuando lideró la clasificación.

El top 5 y una caída general del 20 %

El ranking de Forbes refleja un año de vacas flacas en la industria. La remuneración conjunta de los 20 actores mejor pagados fue de $590 millones, lo que supone un descenso del 20% respecto a los $730 millones del año pasado.

La lista de los cinco primeros queda de la siguiente manera:

Adam Sandler: $48 millones por Happy Gilmore 2 y Jay Kelly

Tom Cruise: $46 millones por Misión: Imposible – Sentencia final

Mark Wahlberg: $44 millones por The Family Plan (Apple TV), P lay Dirty (Prime Video) y Flight Risk

(Prime Video) y Flight Risk Scarlett Johansson: $43 millones por Jurassic World: Rebirth, The Phoenician Scheme y su debut como directora con Eleanor the Great

Brad Pitt: $41 millones por F1 (Apple), película nominada al Oscar 2026.

El resto del ranking

Más abajo en la lista encontramos a veteranos como Denzel Washington ($38 millones), Jack Black ($28 millones), Jason Momoa ($28 millones), Daniel Craig ($27 millones) y Millie Bobby Brown ($26 millones), quien cierra el top ten.

Con solo 22 años, Millie Bobby Brown se convierte en la actriz más joven en aparecer en esta prestigiosa lista de Forbes. La estrella de ‘Stranger Thing’ participó en la quinta y última temporada de la serie y protagonizó ‘The Electric State’ junto a Chris Pratt.

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