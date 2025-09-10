Salma Hayek dedica divertida felicitación a Adam Sandler por su cumpleaños 59

Salma Hayek y Adam Sandler cuentan con una de las amistades más queridas del mundo del entretenimiento, pues a lo largo de los años han regalado divertidos momentos al público dentro y fuera de la pantalla.

Uno de los más recientes se dio a través de redes sociales y quedó al descubierto por cortesía de la mexicana, quien en su intento de dedicarle un emotivo mensaje al actor por su cumpleaños número 59, evidenció que no existe momento aburrido cuando están juntos.

Y es que Salma Hayek presentó un pequeño clip en el que se le ve posar junto a Adam para una selfie antes de descubrir que la cámara de fotos no estaba activada. En su lugar, quedó inmortalizado este error que no falló en sacarle a ambos una sonrisa: “¿Qué estas haciendo?”, preguntó el histrión. “Es un video, déjame ver”, respondió la famosa.

A la par del audiovisual, la veracruzana colocó un breve, pero sentido mensaje para celebrar la vida del comediante: “¡Feliz cumpleaños @adamsandler! 🎂 Algún día presionaré el botón correcto… hasta entonces, disfruta mi colección de videos accidentales“, escribió.

La amistad de Salma Hayek y Adam Sandler

Adam Sandler y Salma Hayek mantienen una amistad que comenzó hace más de diez años, cuando coincidieron en el rodaje de la cinta “Grown Ups”, donde dieron vida a ‘Lenny’ y ‘Roxanne Chase-Feder’, respectivamente. Tan solo unos años después volvieron a coincidir en la secuela “Grown Ups 2”, estrenada en 2013.

Desde entonces, los famosos cuentan con una sólida amistad que los ha hecho ser partícipes de importantes momentos en la vida del otro. Tal fue el caso de Sandler en el 2021, cuando acompañó a Hayek durante la ceremonia en la que recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ocasión en la que también dedicó unas emotivas palabras en su honor.

Dentro de su discurso, el estadounidense afirmó que Salma es “una de las mejores actrices de nuestra generación” y “una persona increíble y con los pies en la tierra”.

