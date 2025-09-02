Salma Hayek cumple 59 y así ha sido su transformación con el pasar de los años

La actriz mexicana Salma Hayek, quien lleva años brillando en Hollywood, está celebrando este 2 de septiembre su llegada a los 59 años y lo hace luciendo más bella que nunca, tal y como lo demostró recientemente en la sesión de fotos que protagonizó para Sports Illustrated.

Por medio de diversas fotos, que le han tomado a lo largo de los años es que hemos podido ser testigos de la transformación de la nacida en Coatzacoalcos, Veracruz, quien abandonó México en su búsqueda de triunfar en la Meca del Cine y ya nunca regresó.

Salma Valgarma Hayek Jiménez, como es su nombre de nacimiento, debutó en el mundo de la actuación en 1989 de la mano de la telenovela ‘Teresa’.

Salma Hayek en sus años como actriz de ‘Teresa’ (Mezcalent) Crédito: Mezcalent

Tras ese primer papel en México, Salma hizo sus maletas y su mudó a Los Ángeles para estudiar actuación, a pesar de que para ese entonces aún no dominaba el inglés.

Así se veía cuando dejó México en búsqueda del sueño americano. (Mezcalent) Crédito: Mezcalent

A pesar de la barrera del idioma y de los papeles llenos de estereotipos que le ofrecían por ser latina, Salma no se rindió y poco a poco se fue abriendo camino hasta convertirse en una reconocida actriz y actriz de doblaje de todo tipo de proyectos.

En 1994, antes de que le llegaran sus primeras grandes oportunidades en Hollywood, deleitó a sus seguidores con un papel en la película mexicana ‘El Callejón de los Milagros’, en donde coincidió con Tiaré Scanda.

Salma Hayek en la película ‘El Callejón de los Milagros’ (Mezcalent). Crédito: Mezcalent

En el 2002 dio vida a ‘Frida Kahlo’, uno de sus personajes más emblemáticos, pero no el único.

Salma Hayek se transformó en Frida Kahlo para uno de sus papeles más icónicos (Mezcalent) Crédito: Mezcalent

También la hemos visto en ‘Once Upon a Time in Mexico’, ‘Bandidas’. ‘Spy Kids 3-D: Game Over’, ‘Puss in Boots’, ‘How to be a Latin Lover’, entres muchas otras películas más.

Así se veía Salma Hayek en el 2006 cuando protagonizó con Penélope Cruz la película ‘Bandidas’ (Mezcalent) Crédito: Mezcalent

Además de dar de qué hablar por su exitosa trayectoria, Salma también lo ha hecho por su rol de madre y esposa, los cuales también desempeña a la perfección.

En marzo del 2007 se comprometió con el magnate francés François-Henri Pinault, con quien se casó el 14 de febrero de 2009 en París. De su amor nació Valentina Paloma, quien el próximo 21 de septiembre cumplirá 18 años y es una calca de su exitosa madre.

Salma Hayek y Francois-Henri Pinault así lucieron durante evento en 2008 (Mezcalent) Crédito: Mezcalent

A pesar de ya estar lejos de sus años de juventud, Salma se ha destacado por su disciplina y por su responsabilidad, lo que le ha permitido lucir más joven de la edad que tiene.

Salma Hayek llegó así a la la premier de la película “Magic Mike’s Las Dance”, que protagonizó con Channing Tatum (Mezcalent) Crédito: Mezcalent

