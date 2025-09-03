Antonio Banderas dedica tierna felicitación a Salma Hayek por su cumpleaños 59

Antonio Banderas, actor conocido por protagonizar cintas como “El Zorro” y “Desperado”, se sumó a la ola de artistas que celebraron los 59 años de vida de la actriz Salma Hayek. En su caso fue a través de un mensaje y fotografías que evidenciaron el fuerte lazo de amistad que han mantenido a lo largo de tres décadas.

Por medio de su cuenta de Instagram, el malagueño no dejó pasar por alto la fecha especial de su amiga y colega, haciendo una mención especial: “Happy Birthday @salmahayek! ¡Muy feliz cumpleaños querida amiga!”, escribió al pie de su publicación.

A la par de dichas palabras, Antonio Banderas añadió un catálogo de imágenes en la que plasmó algunos de los mejores momentos que ha vivido junto a la veracruzana. Entre ellos destacan algunos momentos tras bambalinas, alfombras rojas y hasta una postal de su primer proyecto juntos “Desperado” (1995).

Para completar su hazaña en redes, el famoso acompañó la publicación con el tradicional tema “Las Mañanitas” interpretadas por el artista mexicano Pedro Infante, detalle que no pasó desapercibido para los internautas que se volvieron testigo de esta muestra de cariño.

No pasó mucho tiempo antes de que la sección de comentarios bajo su post se llenara de felicitaciones a ambos famosos por mantener viva su amistad durante 30 años.

“Dos bellezas atemporales. Su trabajo solo mejora con el tiempo”, “Gran pareja de amigos y colegas artísticos. Feliz cumple Salmita queridísima”, “Los mejores del mundo”, “Dos grandes estrellas, feliz cumpleaños”, “Perfección. Ustedes eran mágicos juntos” y “Ojalá pronto puedan volver a hacer cine o una serie juntos”, son algunas de las reacciones que destacan en la red.

El primer acercamiento entre Antonio Banderas y Salma Hayek se dio en el año 1995, durante la filmación de la cinta “Desperado”. Desde entonces, forjaron un vínculo que se solidificó a lo largo de los años y gracias a su colaboración en otros proyectos en la pantalla grande.

