Antonio Banderas relata su experiencia al sobrevivir un infarto

El reconocido actor español Antonio Banderas ha compartido detalles sobre uno de los momentos más críticos de su vida: el infarto que sufrió en 2017.

Durante una reciente entrevista en el programa ‘Cuarto Milenio’, el intérprete de ‘La Máscara del Zorro’ abrió su corazón para narrar cómo enfrentó esta situación y la forma en que su pareja, Nicole Kimpel, jugó un papel crucial en su recuperación.

Banderas relató que todo ocurrió mientras pasaba unos días de descanso en su residencia en Londres. Al principio, los síntomas no parecían alarmantes, ya que creyó que el malestar era consecuencia de la actividad física. Sin embargo, con el paso de los minutos, el dolor se intensificó hasta convertirse en una experiencia aterradora.

“De repente ya me empiezo a sentir mal, siento un sudor frío y me faltaba el aire, una sensación como cuando tienes mucho sueño que no puedes abrir los ojos, multiplica eso por 10, la sensación de irse, lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir, a mí lo que me empezó a doler fueron las mandíbulas, más que el pecho. Me tumbé en el suelo y traté de no dejarme ir”, explicó el actor.

Afortunadamente, Nicole Kimpel reaccionó con rapidez y le administró dos aspirinas, un acto que resultó clave para su supervivencia. “Mi chica agarró dos aspirinas y me las metió debajo de la lengua y llamó a la ambulancia. Posteriormente en el hospital, me hicieron una intervención, el médico le dijo a mi chica: ‘Le han salvado la vida, probablemente las dos aspirinas que le metió debajo de la lengua’. La vida a veces depende de un hilo muy fino”, compartió.

Desde aquel episodio, Banderas ha tomado un enfoque más consciente sobre su salud, realizando cambios en su estilo de vida y explorando más sobre las enfermedades cardiovasculares. A través de su testimonio, busca generar conciencia sobre la importancia de conocer los síntomas de un infarto y la relevancia de actuar a tiempo.

“Tengo la fortuna de haber superado un ataque al corazón. Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es un ataque al corazón? Y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mi propia carne, hay miles de ataques al corazón de formas diferentes, hay personas que no tienen oportunidad de decir una sola palabra y caen fulminados, y hay otras que les da un ataque al corazón y no se dan ni cuenta, gente que le ha pasado durmiendo”.

El actor, quien continúa con su exitosa carrera en la industria cinematográfica, ha convertido esta experiencia en una oportunidad para valorar aún más la vida y compartir su aprendizaje con el público. Su historia es un recordatorio de la fragilidad humana y la importancia de estar preparados ante situaciones imprevistas.

Sigue leyendo: