Katy Perry sufre por fuga de agua que destruyó su mansión en California

La cantante Katy Perry y Orlando Bloom no la están pasando nada bien, luego de que su mansión de California se viera severamente afectada por una gran fuga de agua.

De acuerdo a RadarOnline, que fue el medio que dio a conocer la noticia, la casa de $15 millones de dólares requiere reparaciones inmediatas y de gran dimensión.

“RadarOnline puede revelar que la casa californiana de la cantante necesita reparaciones importantes debido al daño causado por la fuga”, informó el citado medio.

Se detalló que las reparaciones no serán para nada sencillas, pues requerirán de un trabajo exhaustivo.

“Al abrir la puerta, se descubrió que durante las últimas 24 a 48 horas se había producido una fuga de agua importante en la casa, lo que amplió enormemente el alcance de las reparaciones”, se informó.

Este no es el primer dolor de cabeza que les da la casa que adquirieron en los últimos años, pues es la misma que fue reclamada por Carl Wescott, un hombre de 85 años, quien se las vendió, pero luego se echó para atrás, pues argumentó que no estaba apto de salud para llevar a cabo esa operación.

A pesar de los intentos del veterano por recuperar su antigua residencia, las autoridades determinaron que no había pruebas contundentes para afirmar que efectivamente no estaba en condiciones médicas adecuadas al momento de la operación de venta, por lo que no solo le dieron la razón a Katy Perry y Orlando Bloom, sino que ahora Westcott deberá pagar una fuerte suma de dinero por los daños causados.

La casa en cuestión fue comprada por Wescott, en mayo del 2020, por $11.25 millones de dólares, por lo que es de extrañar que se haya deshecho de ella meses más tarde.



Fue construida en 1934 y cuenta con una extensión 7,167 pies cuadrados, con 6 recámaras, 7 baños completos y 5 medios baños.

Al igual goza de vestíbulo, de cocina con una isla al centro, antecomedor, comedor, sala de estar, sala de té, sala principal, sala de televisión, sala de juegos, oficina, terrazas, entre otras habitaciones.

De acuerdo a la ficha técnica, la mansión se ubica en un terreno de 8.9 acres, en el que disfrutan de una terraza, extensas áreas verdes, piscina con su respectiva área de spa, casa de huéspedes, entre otras amenidades.

