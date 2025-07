Antonio Banderas recordó la experiencia paranormal que vivió durante un rodaje

Gracias a sus más de 40 años de trayectoria en el mundo del cine, el actor Antonio Banderas ha recolectado cientos de historias durante los periodos de filmación en los que ha participado. A propósito de este hecho, recordó un episodio paranormal que presenció en el set de “Bob Esponja, un héroe fuera del agua”.

En una entrevista concedida al programa español “Cuarto Mileno”, el protagonista de historias como “La Máscara del Zorro” y “Uncharted” reveló que el inexplicable momento ocurrió durante su estancia en Savannah, Georgia, en el año 2013.

“Una noche, estaba en la cama del hotel y escucho que se conecta la ducha, el agua caer, y se corta. Pensé que igual que había subidas de electricidad había subidas de agua, no entendía aquello, no sabía lo que era, pero intenté volver a dormir”, explicó en el show. “De repente, otra vez. La segunda vez me quito la sábana, me levanto, me voy a la ducha y efectivamente estaba mojada. Toco las llaves, estaba todo cerrado, y me vuelvo a la cama“.

Sin embargo, la ola de eventos inexplicables apenas comenzaba: “Cuando me voy a meter en la cama otra vez, veo unos goterones en la almohada y en la cama, como si alguien mojado se hubiese asomado a la cama y le hubieran caído… y ahí me entró un cangu*le por la espalda“, complementó.

A pesar de sus intentos de dejar atrás este suceso, Antonio Banderas recuerda que “durante toda la noche estuve preguntándome cómo era posible que el agua llegara a la cama. Es lo único sobrenatural que me ha pasado en la vida“.

Además de narrar los escalofriantes hechos vividos esa noche, el español atribuyó lo que ocurrió a que Savannah “es una ciudad construida sobre un enorme cementerio de esclavitud traída de África”.

Es así como, además del caluroso recibimiento del público a la cinta “Bob Esponja, un héroe fuera del agua” en febrero de 2015, el histrión recuerda la experiencia por el tinte paranormal que esta trajo consigo.

