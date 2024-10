Antonio Banderas revela si le dolió demoler ‘La Gaviota’, su mansión en Marbella

El actor español Antonio Banderas, de 64 años, se sinceró en entrevista con el paparazzo Jordi Martín sobre ‘La Gaviota’, la emblemática mansión que tenía frente a las playas de Marbella y que se vio obligado a demoler hace unos cuantos meses.

En la conversación el reconocido histrión de Hollywood compartió que la vida le ha enseñado a ser desprendido de las cosas, por lo que, contrario a lo que muchos pudiéramos imaginar, no se sintió agravado por la demolición de su famoso chalet.

“Se arreglaron los problemas legales y entonces decidí construir una casa nueva. Pedí primero permiso de demolición, se consiguió el permiso de la nueva. No ha sido, en lo absoluto, doloroso. Yo no siento un gran apego por las cosas”, así se expresó ante los micrófonos de El Gordo y La Flaca sobre la casa y sobre el litigio que enfrentaba desde hace más de dos décadas y que se había tornado en un auténtico dolor de cabeza.

En otro fragmento de la conversación brindó mayores detalles sobre los problemas legales que enfrentaba.

“Las cosas aparecen y desaparecen de tu vida, no me produce una especial atracción estar atado a demasiadas cosas. De hecho últimamente estoy bastante desprendido, no me gusta vivir en el pasado, me gusta vivir en el presente”, remató el famoso actor, quien ya dejó atrás la que fuera su casa.

A pesar de que el próximo año se cumplían 30 años de su edificación, desde hace varios años se iniciaron batallas legales, intentos de acuerdos y retrocesos judiciales, los cuales desencadenaron en la reducción a escombros de la emblemática vivienda.

“En 1996, algunos vecinos de la zona empezaron a quejarse sobre la construcción de ‘La Gaviota’ porque consideraban que estaba en un terreno público dedicado a parques y jardines. Esta sería la punta de un iceberg de demandas y acciones legales que colocaron a la vivienda en un limbo judicial durante 28 años, que ha terminado en una demolición”, informó el portal Vaniatis en su momento.

La casa de Marbella era el sitio al que Antonio Banderas solía escaparse cuando quería desconectarse del mundo, incluso ahí pasó parte del encierro causado por el COVID-19.

