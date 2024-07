Demuelen ‘La Gaviota’, la famosa casa de Antonio Banderas en Marbella

El mercado inmobiliario de Marbella, en España, vivió un antes y un después hace unos días con la demolición de ‘La Gaviota’, la famosa casa que el actor Antonio Banderas tenía en la zona.

La residencia, que fue construida en 1995, fue habitada en primera instancia por la locutora Encarna Sánchez y casi inmediatamente después por el actor de Hollywood, quien jamás imaginó que cuando la compró solo adquiriría problemas, pues desde su construcción los vecinos de la zona alzaron la voz en contra de la residencia.

A pesar de que el próximo año se cumplían 30 años de su edificación, desde hace varios años se iniciaron batallas legales, intentos de acuerdos y retrocesos judiciales, los cuales desencadenaron en la reducción a escombros de la emblemática vivienda.

“En 1996, algunos vecinos de la zona empezaron a quejarse sobre la construcción de ‘La Gaviota’ porque consideraban que estaba en un terreno público dedicado a parques y jardines. Esta sería la punta de un iceberg de demandas y acciones legales que colocaron a la vivienda en un limbo judicial durante 28 años, que ha terminado en una demolición”, informó el portal Vaniatis.

A pesar de que hasta ahora se llevaron a cabo los trabajos de demolición, Antonio Banderas llevaba ya varios años tratando de salvar el que fuera su refugio por tantísimos años, sin embargo, todos sus intentos fueron en vano.

“No he cometido ninguna ilegalidad. Compré la casa a un tercero con todos los papeles en regla y si me engañó el Ayuntamiento yo no tengo ninguna culpa”, declaró resignado hace unos 10 años.

La casa de Marbella era el sitio al que Antonio Banderas solía escaparse cuando quería desconectarse del mundo, incluso ahí pasó parte del encierro causado por el COVID-19.

