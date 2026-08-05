Alejandra Jaramillo reacciona a la crisis que atraviesa Perez Hilton

Luego de que Jorge Bernal confirmara que Alejandra Jaramillo ya no sería parte del programa “Siéntese quien pueda”, la conductora de televisión compartió a través de sus redes sociales una sentida conversación con Perez Hilton.

El encuentro

Durante la entrevista abordaron el hecho de que muchos comunicadores que son parte de la industria del entretenimiento, en muchas ocasiones, cometen errores que los llevan a tener que pedir disculpas públicas.

Tema que en el caso de Jaramillo venía a cuento, ya que para muchos su salida del programa está relacionada con el alto rechazo que la ecuatoriana recibió después de sus posturas y declaraciones en relación al partido de México en contra de Inglaterra, durante el reciente Mundial de Fútbol 2026, que dejó como campeona del mundo a la selección española.

Dicho esto, Pérez admitió que él ha tenido que pedir disculpas en reiteradas ocasiones. Recordemos que Hilton siempre se ha caracterizado por ser altamente crítico y polémico en sus posturas, y en ocasiones ha sido señalado por básicamente perseguir a las celebridades con sus duros argumentos. y posturas frente a la cámara.

¿Qué pasó…?

Pero, ¿por qué Perez Hilton vuelve a ser noticia en la cuenta de Instagram de Alejandra Jaramillo? El comunicador realizaba un en vivo a través de TikTok en el que aparentemente se hizo daño físicamente. “Se autolesionó”, afirman muchos de los seguidores de este, que estuvieron presentes en el live.

Las circunstancias del reconocido bloguero generaron que su público pidiese ayuda en su nombre. Y por esta razón, agentes de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade se hicieron presentes en su vivienda. Según explican sus seguidores, Hilton se estaba provocando lesiones y todo lo que decía dejaba entrever que él mismo estaba dispuesto a ponerse en riesgo.

Estos son algunos de los comentarios que alertaron a sus seguidores y generaron que múltiples llamadas a emergencias sirviesen como indicativo de que algo estaba ocurriendo en la propiedad del comunicador: Según narran algunos medios locales, Perez Hilton primero expresó: “Todavía no estoy muerto”, después agregó: “Quiero estar muerto” y también declaró: “Espero que la policía me mate a tiros”. En algún momento dado también aseveró: Les voy a decir que les voy a hacer daño.

La reacción de Jaramillo ante la crisis de salud mental de Perez Hilton

Después de todo lo ocurrido, Alejandra hizo uso de su red social para dejar el siguiente mensaje: No puedo creer que estuviste en mi casa hace unos días, hablando de la vida, la decisión de mudarte otra vez a Miami, redes sociales, tu condición médica 💔. No puedo dejar de pensar en tus hijos y tu mamá😢. Te envío mucho amor y luz. 🙏🏽🏽. Recupérate pronto”.

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