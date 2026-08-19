¿Aumentaron los accidentes de helicópteros? Qué dicen los datos tras la muerte de José Suárez

La muerte de José Suárez, presidente de Telemundo Station Group en Florida, en un accidente de helicóptero ocurrido este miércoles en Kenia volvió a poner la seguridad de estas aeronaves en el centro de la conversación. El caso se suma a otros siniestros recientes de alto impacto y puede alimentar la sensación de que los accidentes de helicópteros están ocurriendo con mayor frecuencia.

Sin embargo, los datos más recientes disponibles para Estados Unidos no muestran un aumento sostenido de la siniestralidad civil. De hecho, 2024 fue uno de los mejores años registrados para la seguridad de helicópteros en el país.

La muerte de José Suárez vuelve a poner el foco en los helicópteros

Suárez murió este 19 de agosto en un accidente de helicóptero en Kenia. Las circunstancias del siniestro continúan bajo investigación y todavía no corresponde atribuir una causa determinada.

El accidente tuvo además una fuerte repercusión en Estados Unidos por la trayectoria profesional de Suárez, lo que vuelve a colocar a los helicópteros bajo una atención que ya venía creciendo después de otros episodios de gran impacto mediático.

Las autoridades de Kenia y la empresa de aviación han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas del accidente en que murió José Suárez. Crédito: Telemundo

¿Están aumentando los accidentes en Estados Unidos?

Las estadísticas más recientes de la Federal Aviation Administration (FAA) apuntan en sentido contrario. En 2024, los helicópteros civiles de Estados Unidos registraron una tasa de 0.45 accidentes fatales por cada 100,000 horas de vuelo, la más baja en 25 años. La tasa total de accidentes fue de 3.05 por cada 100,000 horas, también la menor del período.

Ese año hubo 88 accidentes de helicópteros, de los cuales 13 fueron fatales. En 2023 se habían registrado 17 accidentes mortales.

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Qué muestran las estadísticas globales

Fuera de Estados Unidos tampoco aparece, por ahora, una señal clara de un aumento extraordinario. Las cifras del sector hablan de 180 accidentes operacionales de helicópteros durante 2025, 42 de ellos fatales. La tasa promedio móvil de accidentes mortales durante los últimos cinco años se situó alrededor de 0.15 por cada 100 helicópteros en servicio.

En Europa, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea (EASA) registró 7 accidentes fatales y 14 muertes en 2024 en operaciones comerciales, privadas y especializadas con helicópteros.

Las comparaciones internacionales deben hacerse con cautela porque no todos los países registran de la misma manera las horas de vuelo, las misiones y el tamaño de las flotas. Por eso, los especialistas suelen mirar tasas ajustadas y no solamente la cantidad bruta de accidentes.

¿Por qué parece que hay accidentes de helicóptero tan seguido?

La explicación tiene mucho que ver con el tipo de accidentes que llegan a los titulares. En abril de 2025, seis personas murieron cuando un helicóptero turístico cayó al río Hudson en Nueva York. Y, unos meses antes, en enero de ese año, un helicóptero militar Black Hawk chocó con un avión regional cerca del aeropuerto Reagan de Washington, en un desastre que causó 67 muertes.

También hubo accidentes recientes en Brasil, Texas y otros lugares. De esa manera, cuando varios episodios graves ocurren en un período relativamente corto (y especialmente si involucran figuras conocidas, zonas urbanas, turistas o militares), puede generar una percepción de aumento incluso cuando las estadísticas generales no muestran todavía esa tendencia.

Para evaluar si volar en helicóptero se está volviendo más peligroso, los especialistas observan tasas ajustadas por horas de vuelo, tamaño de la flota y tipo de operación. Crédito: Reed Saxon | AP

Por qué un helicóptero tiene riesgos distintos a un avión

Los helicópteros pueden hacer cosas que un avión convencional no puede hacer: volar muy bajo, mantenerse suspendidos en el aire, aterrizar en superficies reducidas y operar cerca de montañas, edificios, cables eléctricos o zonas de difícil acceso.

Esa versatilidad es precisamente una de sus ventajas, pero también los expone a riesgos particulares.

Entre los factores que aparecen en accidentes fatales están la pérdida de control en vuelo, el impacto con obstáculos y el ingreso involuntario en condiciones meteorológicas para las que el piloto o la aeronave no estaban preparados.

Además, muchos helicópteros realizan misiones complejas: rescates, evacuaciones médicas, trabajos policiales, combate de incendios, transporte a plataformas petroleras o vuelos turísticos.

¿Es más peligroso volar en helicóptero que en avión?

La comparación depende mucho del tipo de vuelo. Un pasajero que viaja en un gran avión comercial está dentro de un sistema altamente estandarizado, con aeropuertos preparados, rutas controladas, dos pilotos en cabina y múltiples sistemas redundantes.

Un helicóptero, en cambio, puede estar operando a baja altura, aterrizando fuera de un aeropuerto o realizando una misión que implica acercarse a obstáculos.

Por eso, no es correcto comparar directamente un vuelo comercial regular con todas las operaciones de helicóptero como si fueran equivalentes. Dentro del propio sector también hay grandes diferencias. Un helicóptero bimotor dedicado al transporte corporativo no enfrenta necesariamente el mismo nivel de exposición que uno utilizado para rescates en montaña o trabajos aéreos.

Además, los accidentes militares deben analizarse por separado, ya que operan bajo condiciones, entrenamientos y misiones diferentes de las aeronaves civiles. Datos recientes del Pentágono sí mostraron un aumento de determinados accidentes graves de aviación militar, pero esa evolución no puede trasladarse automáticamente a la aviación civil.

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¿Qué ocurre si un helicóptero pierde el motor?

Una falla de motor no significa necesariamente que el helicóptero vaya a caer sin control. Los pilotos están entrenados para realizar una maniobra denominada autorrotación. Durante el descenso, el aire que atraviesa las palas puede mantener el rotor girando y permitir un aterrizaje controlado.

El resultado depende, sin embargo, de la altura, la velocidad, el terreno disponible, el diseño de la aeronave y el momento en el que se produzca la emergencia.

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