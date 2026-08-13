Dos soldados mueren tras estrellarse un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU. en Texas

Dos soldados del Ejército de Estados Unidos murieron el miércoles después de que un helicóptero de ataque AH-64 Apache se estrellara en un campo cerca de Fort Hood, en el centro de Texas, informaron autoridades militares.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de Salado, en el condado de Bell. La Oficina del Sheriff del condado recibió una llamada al 911 poco después de la 1:30 p. m., hora local, sobre el desplome de la aeronave.

El helicóptero era un modelo de dos plazas y tenía como base Fort Hood, según confirmó el Ejército.

Las autoridades no han divulgado los nombres de los soldados fallecidos. El Ejército señaló que las identidades serán dadas a conocer después de notificar a sus familiares.

“Nuestros pensamientos y más profundas condolencias están con las familias, amigos y compañeros de los soldados involucrados durante este momento increíblemente difícil”, expresó el general de brigada Ethan Diven, comandante interino de la 1.ª División de Caballería.

El impacto provocó un incendio de vegetación

El helicóptero cayó en un campo al sur de Salado, cerca de Dove Hollow Lane, de acuerdo con información difundida por medios locales.

El impacto provocó un incendio de vegetación de grandes proporciones, lo que generó una respuesta de emergencia en la zona y obligó a evacuar a algunos residentes cercanos.

Cliff Coleman, portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell, informó que el incendio todavía no estaba bajo control alrededor de las 4:00 p. m., hora del este.

Los equipos de emergencia y bomberos trabajaron para contener las llamas mientras las autoridades aseguraban el área del accidente.

La carretera Farm to Market Road 2843 fue cerrada en las inmediaciones del lugar del siniestro. El Departamento de Bomberos de Salado y Bell County ESD #1 pidió a los conductores evitar la zona y utilizar rutas alternativas para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

No se reportaron daños en edificios u otras estructuras y, según las autoridades, no hubo otras personas heridas como consecuencia del accidente.

Ejército y equipos locales respondieron al lugar

Personal de Fort Hood acudió al lugar junto con los equipos locales de emergencia y agentes policiales que participaron en las labores de respuesta.

La prioridad inicial fue asegurar el sitio del accidente y apoyar las labores de emergencia, indicó Diven.

“Nuestros pensamientos están con la tripulación y sus familias mientras esperamos más información”, señaló el general.

El accidente permanecía bajo investigación y Fort Hood asumió las pesquisas para determinar qué provocó el desplome del helicóptero.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hubo algún problema mecánico, una falla durante el vuelo u otra circunstancia que pudiera explicar el accidente.

Las identidades de los soldados aún no han sido divulgadas

El Ejército confirmó que los dos ocupantes del AH-64 Apache murieron en el accidente, pero decidió reservar sus identidades hasta completar la notificación a sus familiares.

La instalación militar calificó el incidente como una situación en desarrollo y señaló que proporcionaría información adicional conforme avanzara la investigación.

Mientras tanto, las autoridades locales mantuvieron el operativo en los alrededores del lugar del accidente debido tanto a la investigación del siniestro como al incendio que se originó tras el impacto.

El caso continúa bajo investigación y todavía no se ha establecido públicamente la causa del accidente.

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