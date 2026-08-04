Cómo Miami se convirtió en el hogar de los ultrarricos en EE.UU.

En marzo, el fundador de Facebook Mark Zuckerberg compró la que hasta el momento es la propiedad más cara que se haya vendido en Miami: pagó US$170 millones por una mansión aún en construcción de casi 2.800 metros cuadrados en la isla privada de Indian Creek.

Pero esta no es la propiedad más cara que se puede encontrar a la venta en esta ciudad del sur de Florida.

Actualmente, ese récord lo ostenta la casa del corredor de bonos John Daveney, en Key Biscayne, la cual está a la venta por US$237 millones. De hecho, si eres aficionado al cine, es posible que la reconozcas.

Aparece en la famosa película de 1983 Scarface (Cara cortada) -dirigida por Brian de Palma y protagonizada por Al Pacino – como la mansión del narcotraficante Frank López. Es donde vemos por primera vez a Elvira, el personaje que interpreta Michelle Pfieffer, descendiendo en un icónico ascensor de cristal.

1 Oak studios: Una foto actual del ascensor por el que descendió Michelle Pfieffer en la película Scarface.

Aunque al 99,9% de la población mundial le resulte imposible plantearse pagar estas cifras extraordinarias por una vivienda, para el 0,1% que sí puede, Miami se ha convertido en uno de los destinos preferidos.

“Hay una gran cantidad de individuos de altos ingresos que se han mudado a Florida por los beneficios que ofrece la vida en Miami”, le explica a BBC Mundo E.B. Solomont, periodista del diario The Wall Street Journal especializada en el mercado inmobiliario residencial.

“Hay una criminalidad baja, un gran clima, comunidades hermosas y no se pagan impuestos estatales”, señala por su parte Mayi De la Vega, fundadora de One Sotheby’s International Realty, una de las firmas de ventas de viviendas de ultralujo más reconocidas del sur de Florida.

Además de Zuckerberg, la lista de millonarios ilustres que han mudado su residencia en los últimos años a Miami incluye a Jeff Bezos, fundador de Amazon; Larry Paige y Sergei Brin, cocreadores de Google; y la hija del presidente Donald Trump, Ivanka, con su esposo Jared Kushner.

1 Oak studios:

“Una vez tienes a uno, dos o tres líderes de negocios influyentes que se mudan, habrá otros que vean los beneficios y los sigan, y de repente, ya no son pioneros”, apunta Solomont. “De repente, hay toda una comunidad”.

Mayi De la Vega sostiene que el mercado inmobiliario de Miami ha entrado “en una nueva era de las ‘propiedades trofeo’ porque los números de ventas de casas de más de US$60 millones van en aumento y el mercado solo sigue creciendo”.

“Si hablamos de 2025, nuestro último año completo, tuvimos ventas por valor de más de US$517 millones, todo con propiedades de más de US$60 millones”, explica.

Pero, ¿por qué Miami? ¿Por qué esta ciudad del sur de Florida que la ha convertido en un lugar tan atractivo para los más adinerados del mundo?

Getty Images: Miami ha visto un crecimiento exponencial del mercado residencial en la última década.

La pandemia como punto de inflexión

Por su clima, sus playas y sus buenas comunicaciones aéreas, Miami ha sido visto históricamente como un destino atractivo para personas con grandes fortunas, particularmente aquellas de Latinoamérica.

“Pero fue durante la pandemia de covid que la gente en EE.UU. se dio cuenta que Florida estaba abierta para los negocios”, explica E.B. Solomont.

Durante la pandemia, Florida generó polémica al convertirse en uno de los primeros estados en levantar las restricciones de movilidad para las personas en espacios públicos, en deshacerse del mandato que hacía obligatorio el uso de tapabocas y en reabrir las escuelas, los bares y los restaurantes.

Y aunque estas decisiones le valieron a Florida muchas críticas, también convirtieron al estado gobernado por el republicano Ron DeSantis en un destino ideal para personas de rentas altas que vivían en otros lugares con medidas de salud pública mucho más estrictas, como Nueva York, California o Illinois.

“Cuando a eso le sumas el hecho de que Florida es un paraíso fiscal [los residentes de Florida no pagan impuesto estatal a diferencia de otros estados], Miami se volvió inmensamente popular no solo por el espacio y el estilo de vida sino por ese gran incentivo tributario”, explica Solomont.

Getty Images: Florida abrió sus playas apenas 3 meses después de que se hubiera declarado la alerta de emergencia por la covid en 2020 en EE.UU.

Con la llegada de los primeros personajes influyentes del mundo de la tecnología y los negocios -como el cofundador de PayPal Peter Thiel o el creador del fondo de inversiones Citadel, Ken Griffin- se fue generando un “fenómeno acumulativo”, como lo explica De la Vega.

“Hay una parte que tiene que ver con la moda”, señala, “personas que dicen ‘tal persona tiene el mismo dinero que yo y compró ahí, ¿debería yo comprar ahí también?'”.

Eso hizo que se multiplicara la oferta enfocada al mercado del ultralujo en algunas zonas y que subieran los precios.

Getty Images: El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compró la que hasta el momento es la propiedad más cara que se haya vendido en Miami.

Ultramillonarios en Miami

Mayi de la Vega cree hay una regla clara en lo que se refiere a los precios del sector inmobiliario.

“Algo primordial que se aprende en el sector de los bienes raíces es el concepto de las tres ‘U’: ubicación, ubicación, ubicación”.

Y en el condado de Miami-Dade, eso es sinónimo de vistas al mar o a la bahía.

“Por las propiedades frente al agua se piden precios superiores por ser tan escasas”, dice Solomont. “Actualmente hay una situación en la que tienes más compradores que viviendas frente al agua disponibles, y hasta que eso no cambie, los precios seguirán subiendo”, apunta la periodista.

Quizá no haya un sitio que refleje mejor esta realidad que la más exclusiva de las islas privadas de Miami, Indian Creek, que, según De la Vega, “sigue liderando en cuestión de precios astronómicos”.

A Indian Creek se la conoce como el “búnker de los multimillonarios” y es donde tienen sus mansiones Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Ivanka Trump. Y a pesar de no ser mucho más grande que Central Park de Nueva York, la isla cuenta con su propio alcalde y su propia policía, y a ella se ingresa a través de un discreto puente blanco custodiado por dos casetas de vigilancia.

“Y si preguntas, ¿por qué Indian Creek?”, señala De la Vega, “pues por que es una isla privada, tiene muchas comodidades, tiene lotes grandes, está rodeada de agua, lo que la hace un paraíso para los que tienen bote y, además, tiene una seguridad increíble”.

Getty Images: Una vista aérea de la entrada a la exclusiva isla de Indian Creek.

“Es una isla privada con campo de golf, una ‘isla de millonarios’ con terrenos que se venden por US$200 millones”, explica.

Pero el mercado del ultralujo no se limita solo a comunidades aisladas como Indian Creek: el Wall Street Journal estima que en North Bay Road, una calle de aproximadamente 6,5 kilómetros de largo en Miami Beach y que es hogar de estrellas como Shakira y David y Victoria Beckham, hay unos US$1.700 millones en propiedades, convirtiéndola en la calle con mayor valor patrimonial de todo EE.UU.

También hay propiedades de más de US$60 millones a la venta en zonas más tradicionales de Miami, como Coconut Grove, Coral Gables o Key Biscayne.

Cambios

1 Oak studios: Devaney dice que el de su casa es el helipuerto residencial más grande de EE.UU.

El corredor de bonos John Devaney asegura que cuando compró las propiedades que hoy componen su residencia de US$237 millones en Key Biscayne en 2003, lo hizo atraído por el inmenso helipuerto de alrededor de 1.000 metros cuadrados que se extiende sobre el agua y que en algún momento utilizó el expresidente estadounidense Richard Nixon.

“Un día con 33 años estaba volando en helicóptero y cuando yo, que crecí en Key Biscayne, vi ese helipuerto me dije: ‘Me encantaría tenerlo para aterrizar mis helicópteros'”.

En ese momento, en una venta que rompió todas las marcas de la época, pagó US$15 millones por el lote donde está construida la casa, y luego pagó otros US$15 millones por el lote adjunto.

Eran los precios normales de la prepandemia en Miami, explica De la Vega. “Me acuerdo que una de las propiedades que vendimos en esa época fue la de Shaquille O’Neill en Star Island [otra isla privada localizada a la entrada de Miami Beach] y fue por US$16 o US$18 millones”.

Una de las explicaciones del desmesurado incremento en los precios de las propiedades del mercado del ultralujo de los últimos años es la cantidad de dinero que tienen a su disposición los más ricos.

Según datos recopilados en el llamado “Índice de Inequidad” de economistas de la Universidad de California, Berkley y la Escuela de Economía de París, la riqueza del 0,1% de la población más acaudalada se ha multiplicado casi 13 veces en los últimos 50 años. Para el estudio, se definían como parte del 0,1% aquellos con fortunas de más de US$43 millones.

Solomont dice que esta disponibilidad de dinero dispara lo que la gente paga por las cosas que compra: “Los agentes inmobiliarios dicen que el valor es lo que alguien está dispuesto a pagar por algo”.

“Para ti y para mí, pagar US$1 millón por una propiedad puede ser inconcebible. Para otros, pagar US$10 millones sería una exageración. Pero cuando tienes miles de millones en tus cuentas, comprar una propiedad de US$60 millones puede no ser algo excepcional. Muchos las pagan en efectivo”.

“No es que no haya una desconexión entre lo que la gente común puede pagar por una vivienda y estas mansiones multimillonarias”, dice Solomont, “pero el volumen que vemos de compraventas [de más de US$60 millones] que se llevan a cabo evidencia que hay un mercado que sigue empujando los límites”.

Según De la Vega, este crecimiento en las propiedades de más alto valor está también impulsando los precios de viviendas de rangos inferiores.

1 Oak studios: La vista aérea a la propiedad de John Devaney: con el helipuerto siendo la atracción principal.

Todo esto se ha visto reflejado directamente en los precios que pagan el común de los residentes del Miami: según la Oficina de Estadísticas de EE.UU., el área de Miami-Ft. Lauderdale-Palm Beach superó a Nueva York en cuanto a costo de vida en EE.UU. de acuerdo al análisis de los datos de 2024.

La región conocida como la “Gold Coast” (Costa Dorada) es ahora aproximadamente un 5% más alto que el del área metropolitana de Nueva York y sus suburbios.

Además, los precios al consumidor en el sur de Florida han aumentado un 36% desde 2019, según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU.

Según informó el canal Fox Business, los precios de la vivienda en el sur de Florida se han disparado un 79% desde la pandemia, mientras que la prima anual promedio del seguro de hogar es la más alta del país.

Por eso no sorprende que, tras el enorme influjo de nuevos residentes que hubo a raíz de la pandemia, en los últimos años Miami esté perdiendo población.

A pesar de que el mercado del ultralujo en Miami parece no tener techo, su crecimiento genera dudas entre los analistas. “En cierto punto, la gente querrá saber si hay una burbuja. ¿Es realista pagar US$75 millones por una casa en el agua?”, se pregunta Solomont.

BBC:

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