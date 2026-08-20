Víctor Manuel Vucetich regresa a Tigres y provoca la salida de Gerardo Torrado

Los Tigres de la UANL se cansaron de deshojar la margarita en medio de una tormenta institucional que parecía no tener fin. Durante semanas, la directiva felina aguantó a pie firme la andanada de críticas por su evidente retraso en encontrar al relevo definitivo de Guido Pizarro y en donde anunciaron a Víctor Manuel Vucetich.

El histórico capitán que dio un paso al costado tras no recibir las garantías de refuerzos que exigía para el Apertura 2026. Sin embargo, este jueves por fin hubo humo blanco en las oficinas de San Nicolás de los Garza con un movimiento de ajedrez que tomó a toda la Liga MX con los dedos en la puerta.

"TENGO UNOS ASIENTOS AHÍ EN EL PALCO QUE YA LOS PAGUÉ Y VOY A UTILIZARLOS" ?



Víctor Manuel Vucetich, aprovechará sus lugares en el Gigante de Acero y habló sobre su pasado rayado



"SOY TAMPIQUENSE, PERO YA ME CONSIDERO REGIO"



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El presidente del club, Carlos Emilio González, sacudió el entorno regiomontano al anunciar el tercer regreso de Víctor Manuel Vucetich a la organización. Pero la auténtica bomba no radica en su retorno a las canchas, sino en el organigrama: el “Rey Midas” llega para asumir el cargo de vicepresidente deportivo, provocando un corte de caja fulminante en el búnker universitario.

La decisión agarró a medio mundo por sorpresa, especialmente porque en las reuniones de planeación del pasado miércoles se marginó por completo a Gerardo Torrado, confirmando de manera implícita que sus servicios en la gestión deportiva ya no eran necesarios.

El hermetismo con el que los altos mandos operaron la guillotina encendió de inmediato las alarmas en la prensa local. Diversas estaciones de radio y espacios de debate no tardaron en ventilar los pormenores de un despido que expone la inestabilidad actual de una franquicia que solía presumirse como el modelo de administración perfecta en el balompié azteca.

“Ayer despidieron a Gerardo Torrado, quien llegó de la mano de Mauricio Culebro. A las seis de la tarde le dieron las gracias y es la nota número uno. ¿Quién es el nuevo directivo? Estoy en posición de confirmarles en vivo y en directo que el puesto es de Víctor Manuel Vucetich”, se escuchó con insistencia en las mesas de discusión de la Sultana del Norte.

LLEGA VUCE SE VA TORRADO

Vucetich será Vicepresidente y técnico interino de Tigres. pic.twitter.com/6R1wY4XCKJ — david medrano felix (@medranoazteca) August 20, 2026

La realidad es que el histórico timonel no llega únicamente a firmar documentos de pantalón largo. Ante la crisis de resultados que arrastra el plantel en este arranque de torneo y la prematura eliminación en la Leagues Cup.

Vucetich compaginará su puesto directivo tomando la dirección técnica de forma interina. Su misión inmediata sobre el terreno de juego será apagar el fuego en el vestidor mientras trabaja de la mano con la cúpula para amarrar al verdadero estratega del proyecto a largo plazo.

La terna de candidatos internacionales sigue sobre el escritorio. Los nombres de Guillermo Barros Schelotto, Quique Setién y Juan Carlos Osorio continúan vigentes en la agenda felina; la gran diferencia es que ahora las negociaciones de las próximas horas contarán con el colmillo y la validación de un viejo lobo de mar como “Vuce”.

?? Compromiso, trabajo y comunicación, así fue el primer día de Víctor Manuel Vucetich en esta nueva etapa con Tigres. pic.twitter.com/I1tcYB74uK — Club Tigres ? (@TigresOficial) August 20, 2026

Lo que comenzó como una desesperada búsqueda de entrenador terminó en una reestructuración absoluta en la cima de Tigres; una jugada de alta tensión política que muy pocos vieron venir en el Volcán.

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