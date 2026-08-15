Tigres analiza técnico con presupuesto terrenal: Guillermo Barros Schelotto es la opción número uno

La búsqueda del nuevo timonel en San Nicolás de los Garza se ha convertido en una auténtica telenovela regiomontana. Tras la dolorosa eliminación en la Leagues Cup bajo el interinato, la directiva de los Tigres de la UANL camina a marchas forzadas para encontrar al sustituto ideal de Guido Pizarro.

Tras la sorpresiva renuncia del histórico “Conde” al banquillo felino, el misterio sigue en el aire, pero el embudo ya se cerró y todo apunta a que la carrera final es de dos caballos: el colombiano Óscar Pareja y el argentino Guillermo Barros Schelotto, pero el técnico argentino es la opción número uno, al grado que la directiva ya viajó a Buenos Aires para cerrar el trato.

¡TIGRES VA POR GUILLERMO BARROS SCHELOTTO! ??



De acuerdo con información de Edu Torres, Carlos Valenzuela se encuentra en Argentina con la intención de cerrar a Guillermo Barros Schelotto como una de las opciones para convertirse en el nuevo técnico de Tigres ???? pic.twitter.com/aCiMcsK2Nw — MedioTiempo (@mediotiempo) August 15, 2026

La urgencia es máxima. Los altos mandos auriazules tienen la meta fija de amarrar el acuerdo la próxima semana para que el elegido tome las riendas de inmediato. Si los tiempos juegan a favor, el nuevo estratega estaría debutando formalmente en el banquillo para el próximo choque liguero frente al Atlante.

El fin de los billetazos: La nueva realidad en San Nicolás

Históricamente, hablar de Tigres era sinónimo de chequera abierta y fichajes bomba. Sin embargo, los tiempos de vacas gordas y contratos millonarios en billetes verdes parecen haber quedado en el pasado.

Tras los recientes ajustes de tuerca implementados por Cemex en la cúpula del club, la consigna actual es clara: orden financiero y presupuestos terrenales. Se acabaron los directivos con sueldos estratosféricos y, por consecuencia, el perfil de los técnicos también cambió.

Hoy en día, la directiva no está dispuesta a romper el cochinito ni a pagar salarios que superen el millón de dólares anuales. Este freno de mano económico terminó por cepillar a varios candidatos de renombre, dejando el escenario listo para un frente a frente entre dos viejos conocidos del continente para ocupar la vacante que dejó Pizarro.

Estoy en posición de confirmarles que Edu Torres tiene razón. Tigres entrevistó a Guillermo Barros Schelotto. ??? pic.twitter.com/ypIByp8VC8 — Willie González (@WillieGzz) August 15, 2026

Las dos cartas sobre la mesa: Experiencia vs. Carácter

El comité deportivo analiza con lupa los expedientes de los dos finalistas, quienes presentan perfiles muy distintos para encarar este cierre de temporada:

Óscar Pareja: El viejo lobo de la MLS

El estratega colombiano tiene un colmillo retorcido en el balompié norteamericano, una cualidad que agrada por el conocimiento del mercado actual.

Sello ganador en EE. UU.: Vivió su época dorada con el FC Dallas, donde levantó la Supporters’ Shield y la U.S. Open Cup en 2016, año en que lo nombraron el mejor DT de la liga.

Vivió su época dorada con el FC Dallas, donde levantó la Supporters’ Shield y la U.S. Open Cup en 2016, año en que lo nombraron el mejor DT de la liga. Pasado fronterizo: Ya sabe lo que es picar piedra en la Liga MX tras su paso por los Xolos de Tijuana entre 2018 y 2019.

Ya sabe lo que es picar piedra en la Liga MX tras su paso por los Xolos de Tijuana entre 2018 y 2019. Hacer historia: Su último gran reto fue con el Orlando City, franquicia a la que le dio su primer título oficial al conquistar la U.S. Open Cup en 2022.

Guillermo Barros Schelotto: Garra y palmarés internacional

El “Mellizo” aporta la escuela argentina, el carácter fuerte y una vitrina como jugador y técnico que impone respeto en cualquier vestidor sudamericano.

? ¡TIGRES TENDRÍA CANDIDATO A DT!



Guillermo Barros Schelotto ??? aparece como una de las opciones para convertirse en el nuevo técnico del club felino ???, así lo confirma @BarronSports



¿Qué tan ilusionante te parece la idea de ver al 'Mellizo' en el banquillo de Tigres? ?? pic.twitter.com/tcyaJe2yns — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) August 15, 2026

Éxito en el Cono Sur: Dejó huella en Lanús ganando la Copa Sudamericana y posteriormente firmó un bicampeonato de liga con Boca Juniors (2016-2018), además de llevarlos a la final de la Copa Libertadores.

Dejó huella en Lanús ganando la Copa Sudamericana y posteriormente firmó un bicampeonato de liga con Boca Juniors (2016-2018), además de llevarlos a la final de la Copa Libertadores. Roce de selección y actualidad: Cuenta con experiencia internacional tras dirigir a la selección de Paraguay y mantenerse vigente en el banquillo de Vélez Sarsfield.

La moneda está en el aire en Nuevo León, pero los enterados del tema aseguran que el ADN competitivo de Barros Schelotto tomará la alternativa por el deseo de la directiva de tener al estratega argentino en sus filas.

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