Vucetich y Tigres buscan cruzar sus caminos una vez más

Hay amores donde cenizas quedan: por más que las hojas de la historia sigan su implacable paso, siempre persisten los recuerdos o un lazo tan fuerte como el de Víctor Manuel Vucetich con los Tigres de la UANL, dos viejos conocidos que están a punto de volver a cruzar sus destinos.



El radar internacional que se quedó en la nada



La directiva de los felinos exploró a fondo el panorama internacional: buscaron un entrenador con el carácter y el recorrido capaces de controlar el pesado vestidor universitario. En el camino tocaron las puertas del “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto, sondearon a los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio, e incluso tantearon la descabellada idea de Marcelo Gallardo.

TIGRES

Víctor Vucetich se encuentra reunido en este momento con la directiva de Tigres pic.twitter.com/sBNwKUK1qv — david medrano felix (@medranoazteca) August 19, 2026

Al final, entre exigencias económicas y proyectos incompatibles, ninguna de esas negociaciones llegó a buen puerto. ¿De verdad pensaban que el “Muñeco” vendría a México?



La obsesión por la sexta corona de Liga



Con 37 años de trayectoria en los banquillos, Vucetich asumiría el reto de llevar a la escuadra felina a los primeros planos en busca del sexto título de Liga en su cuenta personal. Su última coronación liguera fue hace 16 años al frente de los Rayados de Monterrey: desde entonces, el “Rey Midas” parece haber extraviado la brújula de los grandes éxitos en el torneo local, quedándose corto en sus proyectos más recientes.

Esta oportunidad con los de la UANL representa su última gran revancha para demostrar que su vigencia en el fútbol de élite sigue intacta, ¡¡y vaya que la necesita!!

También salió el presidente de los #TigresUANL, sin dar declaraciones, tras varias horas en el Estadio Universitario. pic.twitter.com/fvmxVaMB6S — Arath Uva ? (@arath_drake5) August 20, 2026





Las cuentas pendientes en San Nicolás



Esta no es una plaza desconocida para el estratega tamaulipeco: Vucetich vivirá su tercera etapa en el banquillo del Volcán, un lugar donde ha vivido las dos caras de la moneda. Su primer ciclo (1995-1996) estuvo marcado por la tragedia deportiva del descenso, aunque paradójicamente dejó una efectividad alta en puntos.

Años más tarde, en el invierno 1999 y verano 2000, regresó para estabilizar al equipo en el máximo circuito, firmando torneos competitivos, pero sin lograr la consolidación en la liguilla. Hoy, el fútbol le da la oportunidad de saldar esa deuda histórica. ¡¡Es ahora o nunca!!

Torrado: "no tengo nada que decir"



Emilio González: en silencio



Los altos mandos de Tigres sin palabras ante la actual situación y probable llegada se Vuce al banquillo@ASMexico pic.twitter.com/f9KO35VX3t — Edgar Martínez (@garymtzjr) August 20, 2026





El nuevo rompecabezas del cuerpo técnico



Para esta nueva aventura, el estratega mexicano llamaría a Carlos Barra como su asistente principal. Tampoco tendría problema en mantener a Carlos Turrubiates en el cuerpo técnico: lo conoce a la perfección desde aquella época de gloria campeonando con León a inicios de los 90.

A ellos se sumaría el profesor Hernán Elizondo, un hombre institucional que actualmente lleva las riendas interinas del equipo y que servirá como puente con el plantel actual.



El plano físico quedaría a cargo de Graniolatti.

Sin embargo, la gran ausencia en el grupo de trabajo de Vucetich para esta tercera gestión será Sergio Almaguer, su habitual mano derecha en los últimos años, quien ahora acompaña a Sebastián Abreu en los Xolos de Tijuana.

“EL SEÑOR (JUAN CARLOS) OSORIO NO VA A LLEGAR A TIGRES” ?



Pese a que el DT colombiano apareció entre los candidatos al timón de UANL, @alexblanco23 pudo saber que está descartado ?#FSRadioMX pic.twitter.com/ocO7wJOS7b — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 18, 2026



Las próximas horas serán claves para sellar el acuerdo contractual y definir si el “Rey Midas” escribe, de una vez por todas, un capítulo dorado en el banquillo de San Nicolás. ¿Logrará domar a este plantel?

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