Vucetich y Tigres buscan cruzar sus caminos una vez más
Víctor Manuel Vucetich está a un paso de regresar al banquillo de Tigres con la meta fija en conseguir el sexto título liguero de su trayectoria profesional
Hay amores donde cenizas quedan: por más que las hojas de la historia sigan su implacable paso, siempre persisten los recuerdos o un lazo tan fuerte como el de Víctor Manuel Vucetich con los Tigres de la UANL, dos viejos conocidos que están a punto de volver a cruzar sus destinos.
El radar internacional que se quedó en la nada
La directiva de los felinos exploró a fondo el panorama internacional: buscaron un entrenador con el carácter y el recorrido capaces de controlar el pesado vestidor universitario. En el camino tocaron las puertas del “Mellizo” Guillermo Barros Schelotto, sondearon a los colombianos Óscar Pareja y Juan Carlos Osorio, e incluso tantearon la descabellada idea de Marcelo Gallardo.
Al final, entre exigencias económicas y proyectos incompatibles, ninguna de esas negociaciones llegó a buen puerto. ¿De verdad pensaban que el “Muñeco” vendría a México?
La obsesión por la sexta corona de Liga
Con 37 años de trayectoria en los banquillos, Vucetich asumiría el reto de llevar a la escuadra felina a los primeros planos en busca del sexto título de Liga en su cuenta personal. Su última coronación liguera fue hace 16 años al frente de los Rayados de Monterrey: desde entonces, el “Rey Midas” parece haber extraviado la brújula de los grandes éxitos en el torneo local, quedándose corto en sus proyectos más recientes.
Esta oportunidad con los de la UANL representa su última gran revancha para demostrar que su vigencia en el fútbol de élite sigue intacta, ¡¡y vaya que la necesita!!
Las cuentas pendientes en San Nicolás
Esta no es una plaza desconocida para el estratega tamaulipeco: Vucetich vivirá su tercera etapa en el banquillo del Volcán, un lugar donde ha vivido las dos caras de la moneda. Su primer ciclo (1995-1996) estuvo marcado por la tragedia deportiva del descenso, aunque paradójicamente dejó una efectividad alta en puntos.
Años más tarde, en el invierno 1999 y verano 2000, regresó para estabilizar al equipo en el máximo circuito, firmando torneos competitivos, pero sin lograr la consolidación en la liguilla. Hoy, el fútbol le da la oportunidad de saldar esa deuda histórica. ¡¡Es ahora o nunca!!
El nuevo rompecabezas del cuerpo técnico
Para esta nueva aventura, el estratega mexicano llamaría a Carlos Barra como su asistente principal. Tampoco tendría problema en mantener a Carlos Turrubiates en el cuerpo técnico: lo conoce a la perfección desde aquella época de gloria campeonando con León a inicios de los 90.
A ellos se sumaría el profesor Hernán Elizondo, un hombre institucional que actualmente lleva las riendas interinas del equipo y que servirá como puente con el plantel actual.
El plano físico quedaría a cargo de Graniolatti.
Sin embargo, la gran ausencia en el grupo de trabajo de Vucetich para esta tercera gestión será Sergio Almaguer, su habitual mano derecha en los últimos años, quien ahora acompaña a Sebastián Abreu en los Xolos de Tijuana.
Las próximas horas serán claves para sellar el acuerdo contractual y definir si el “Rey Midas” escribe, de una vez por todas, un capítulo dorado en el banquillo de San Nicolás. ¿Logrará domar a este plantel?
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