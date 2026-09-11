Donald Trump contempla la opción de indultar a su ex abogado Michael Cohen

La reconciliación entre el presidente Donald Trump y Michael Cohen, quien durante varios años fungió como su abogado, parece ir bastante en serio al grado de estar analizando otorgarle un indulto.

Durante una década, el experto en leyes neoyorquino trabajó bajo las órdenes del conservador de 80 años y se empapó tanto sobre cómo funcionaban la mayoría de sus empresas que llegó a ocupar el puesto de copresidente de Trump Entertainment Resorts y miembro de la junta de la Fundación Eric Trump.

Sin embargo, la labor de Cohen se extendía más allá de los asuntos de oficina e incluso a él le correspondió negociar el silencio de Stormy Daniels, por los detalles de la relación íntima que la actriz porno sostuvo con el actual presidente de la nación previo a las elecciones presidenciales celebradas en 2016.

El punto es que, en cierto momento, la relación entre el abogado de 60 años y el multimillonario neoyorquino se resquebrajó.

Después, en 2018, se declaró culpable de varios delitos financieros incluidos algunos relacionados con campañas electorales y también por mentirle al Congreso.

Todo ello le significó un año de prisión y, tras recuperar su libertad, asumió el rol de detractor del republicano de 80 años.

“Puedes estar seguro de que quiero que este hombre se pudra en prisión por lo que le hizo a mi familia”, expresó en su momento.

No obstante, al confirmarse la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2024, Cohen no sólo comenzó a bajarle al tono de sus declaraciones, sino que se dio a la tarea de pactar un encuentro con su ex jefe con el objetivo de limar asperezas.

Incluso, a mediados de agosto pasado, el magnate neoyorquino accedió a brindarle una entrevista telefónica a su ex abogado.

Algo inusual sucedió después, pues el presidente recientemente aceptó en un encuentro con los representantes de los medios informativos que podría concederle un indulto a Michael Cohen “si todo se revisa correctamente”.

Acto seguido, Trump le reprochó al gobierno anterior haber actuado de manera indebida en el caso de Cohen.

“Lo que hicieron fue totalmente ilegal. Lo que le hicieron pasar fue increíble”, enfatizó.

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