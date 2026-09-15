Precio de la gasolina supera los $6 por galón en California

El precio promedio de la gasolina rebasó este martes 15 de septiembre los $6 dólares por galón en California, de acuerdo con datos de la Asociación Americana del Automóvil (AAA) y del Servicio de Información de Precios del Petróleo.

En el condado de Los Ángeles, el precio por galón del combustible regular de autoservicio subió este martes por vigésimo octavo día consecutivo, hasta alcanzar los $6.042 dólares, su precio más alto desde el 2 de junio.

La gasolina registra un aumento en el precio promedio superior a los 40 centavos en los últimos 28 días, y de $1.35 dólares más que hace un año.

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California es el único estado del país en tener un precio por encima de la marca de los $6 dólares. El estado de Washington es segundo, con un precio promedio de $5.57 dólares, según la AAA.

De acuerdo con los especialistas, el incremento de los combustibles en California es consecuencia de la guerra con Irán y del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que perturban los mercados energéticos

El alza en los precios golpea el bolsillo de miles de conductores del Estado Dorado, que ven un aumento constante en el dinero que se necesita para llenar los tanques de combustible de sus automóviles.

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“Todos los días le pongo gasolina. Todos los días, $20 dólares aquí, $30 dólares allá. Hoy fueron $55 dólares, y eso fue para ir de aquí a Norwalk“, declaró Jorge Nieto, residente de Burbank, quien viaja por el sur de California para realizar trabajos de seguridad.

“Me está perjudicando muchísimo. Me está perjudicando a mí y a mi familia. Nos está haciendo retroceder, no nos está ayudando a avanzar“, añadió Nieto, en una entrevista con la cadena ABC.

El residente de Burbank aseguró que le cuesta alrededor de $200 dólares llenar el tanque de su furgoneta.

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De acuerdo con datos de la Asociación Americana del Automóvil, el precio promedio de la gasolina en California es de $6.017 dólares por galón, $1.36 dólares más caro en comparación con 2025.

El precio del diésel alcanzó un precio récord de $8.15 dólares por galón, unos $3 dólares más elevado que hace un año.

En el condado de Los Ángeles, los conductores pagan un promedio de $6.04 dólares por galón de gasolina regular y $8.10 dólares por galón de diésel.

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Un aumento constante del precio del diésel puede impactar en los precios de toda la economía del país, ya que es el combustible que utilizan los trenes, los tractores y los camiones, que son la base de gran parte de la cadena nacional de suministros.

Cuando sube el precio del diésel, los consumidores pueden llegar a pagar más por los alimentos, las compras en línea y los servicios de entrega a domicilio.

A nivel nacional, el precio promedio de la gasolina también registra un alza constante. De acuerdo con la AAA, este martes el combustible tiene un precio promedio de $4.328 dólares por galón, $1.14 dólares más que el año pasado.

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