California incrementa impuesto estatal a la gasolina

A partir de este miércoles 1 de julio, se incrementa el impuesto estatal a la gasolina en California, que ya es considerado como el más alto de los Estados Unidos.

De acuerdo con el Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California, el impuesto aumenta 2.2 centavos por galón de combustible, en virtud de una ley estatal que establece ajustes anuales por inflación.

Según informó el departamento estatal, los impuestos sobre la gasolina aumentaron desde el primer día de julio de 61.2 centavos a 63.4 centavos por galón.

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Los impuestos sobre el diésel tienen un incremento de 1.6 centavos, pasando de 46.6 centavos a 48.2 centavos por galón.

En un comunicado de prensa de 2025, la oficina del gobernador Gavin Newsom informó que el aumento del impuesto a los combustibles se debe a la inflación y proviene de una ley de 2017 destinada a financiar la reparación de carreteras estatales.

En 2018, los votantes de California rechazaron un intento de derogar el impuesto estatal a los combustibles.

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La Asociación Americana del Automóvil (AAA) anunció el precio promedio de combustible regular en California en $5.41 dólares por galón.

A nivel nacional, la AAA informó que el precio nacional de combustible regular por galón es de $3.85 dólares.

“Como era de esperar, nos enfrentamos a otro aumento de impuestos para los californianos“, declaró el asambleísta Heath Flora, republicano de Lodi, en un comunicado publicado en las redes sociales.

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“Las familias ya pagan algunos de los precios de gasolina más altos del país. En lugar de subir los impuestos, deberíamos intentar que la gasolina sea más asequible“, agregó.

Según los legisladores republicanos, el impuesto es solo una parte del costo. Cuando se suman todos los impuestos y tasas, los automovilistas pagan más de $1.40 dólares por galón que el precio nacional del combustible.

Los propietarios de estaciones de servicio afirmaron que el aumento automático en los combustibles fue una mala decisión.

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“En un momento en que las familias buscan alivio, las políticas que aumentan aún más los costos son un paso en la dirección equivocada“, dijo la California Fuels & Convenience Alliance, que representa a los vendedores de combustible, con sede en Sacramento, en un comunicado de prensa.

La medida puede impactar en los bolsillos de los conductores del Estado Dorado, debido a que la nueva tasa entra en vigor a unos días de los viajes por carretera para el feriado del 4 de julio.

De acuerdo con la Asociación Americana del Automóvil, se estima que alrededor de 4.33 millones de residentes saldrán de viaje por las carreteras del sur de California durante las vacaciones.

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A nivel nacional, la AAA tiene previsto que alrededor de 64.1 millones de personas viajarán en automóvil durante el fin de semana feriado a pesar del elevado precio de los combustibles.

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