Sur de California enfrenta caos en carreteras por viajes navideños

Viajeros del sur de California saturan las carreteras y aeropuertos tras el inicio de las vacaciones por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

Se espera que unos 10.2 millones de residentes del sur de California se trasladen por lo menos 50 millas de distancia de sus hogares, tanto por vía aérea como terrestre.

A nivel nacional, durante las vacaciones de fin de año unos 122.4 millones de estadounidenses tienen planeado viajar esta semana, lo que representa un récord, con 2.7 millones de paseantes más respecto a 2024.

Sigue leyendo: Millones de residentes del sur de California preparan vacaciones

Para los habitantes del sur de California, deben tener en cuenta que se pronostica una fuerte tormenta invernal durante la semana de Navidad, lo que puede dificultar los traslados por carreteras y autopistas.

Los especialistas esperan que el 27 de diciembre sea el día de mayor actividad en las terminales aéreas de la región, mientras que este sábado 20 y domingo 21 sean los más intensos en las carreteras.

Entre los destinos más populares para los 10.2 millones de viajeros de la región están San Diego, Las Vegas, Anaheim, la Costa Central y los parques nacionales de California y Arizona, según el Auto Club del Sur de California, de la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

Sigue leyendo: California podría prohibir a niños viajar en el asiento delantero de un auto

De acuerdo con la AAA, la cifra representa un aumento de casi el 3% con respecto al número de viajeros que se registraron en el mismo lapso el año pasado.

“Viajo mucho y nunca me estreso tanto. Simplemente, hay que estar preparado“, dijo en entrevista con la cadena ABC Tim Fox, quien estaba por tomar un vuelo a Virginia desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX).

Sin embargo, este sábado hubo algunos casos de viajeros que perdieron sus vuelos por llegar tarde al aeropuerto debido al congestionamiento en el Freeway 405, que estuvo prácticamente parado durante horas.

Sigue leyendo: Niebla provoca retrasos en vuelos del aeropuerto de Los Ángeles

El tramo del Freeway 405 por el Paso Sepúlveda será muy complicado para los viajeros, debido a que hay obras de repavimentación que reduce los carriles entre Van Nuys y Westwood.

Se prevé que este domingo sea igual de complicado para los miles de viajeros que toman las carreteras, así como durante la semana de Navidad debido a la tormenta invernal que se aproxima.

Sigue leyendo:

· Síndrome del corazón de vacaciones: aumentan ataques cardíacos durante temporada decembrina

· ¿Cuánto podría subir el precio de tus vacaciones debido a los aranceles?

· Los riesgos de viajar de vacaciones ahora y pagar después