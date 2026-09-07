Metrolink sube sus tarifas por primera vez en 13 años: cuánto costará viajar desde octubre

Viajar en los trenes de Metrolink será más caro a partir de octubre. El sistema ferroviario regional del sur de California anunció su primer aumento general de tarifas en 13 años, una medida que afectará principalmente a los boletos de ida y a los populares pases diarios.

Los nuevos precios comenzarán a aplicarse el lunes 5 de octubre de 2026, según informó oficialmente Metrolink. La compañía atribuyó el ajuste al aumento de los costos de operación y mantenimiento, una recuperación de pasajeros todavía inferior a los niveles previos a la pandemia y una reducción de los fondos estatales y federales.

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Cuánto subirán los boletos de Metrolink

El cambio no será idéntico para todos los pasajeros, porque muchas tarifas dependen de las estaciones de origen y destino.

Estos son los principales precios anunciados:

SoCal Day Pass entre semana: sube de $15 a $19.

SoCal Day Pass fines de semana y feriados: el precio trepa de $10 a $12.

LA Zone Day Pass: queda igual, en $5.

Los pases mensuales y los pases Flex de 5 días también podrían cambiar, aunque no necesariamente subirán para todos. Metrolink explica que algunos usuarios pagarán un poco más, otros mantendrán el mismo precio e incluso algunos podrían pagar menos, dependiendo de la distancia de su recorrido.

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Qué tarifas y descuentos no cambian

No todos los usuarios tendrán que pagar más. El LA Zone Day Pass seguirá costando $5, independientemente de la distancia recorrida dentro de la zona correspondiente.

Metrolink también mantendrá sus programas habituales de descuentos, incluido el 50% para estudiantes y jóvenes. Los usuarios del programa Mobility-4-All que utilizan una tarjeta CA EBT conservarán igualmente el descuento del 50% en los boletos elegibles comprados en máquinas de las estaciones.

Los boletos continuarán incluyendo, además, transbordos gratuitos a determinados servicios locales de transporte público conectados con Metrolink.

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Otro cambio desde octubre: desaparecen los boletos para imprimir en casa

El aumento de precios llegará acompañado de otra modificación que conviene tener en cuenta. A partir del mismo 5 de octubre, Metrolink dejará de vender boletos mediante el sistema Print at Home.

Los pasajeros podrán continuar comprándolos a través de la aplicación móvil de Metrolink, las máquinas expendedoras de las estaciones, las ventanillas de LA Union Station y los pagos sin contacto en los servicios donde actualmente funciona el programa piloto.

Metrolink informó que la decisión de aumentar las tarifas fue aprobada por su Junta Directiva el 26 de junio de 2026.

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Un sistema clave para moverse por el sur de California

Metrolink conecta buena parte del área metropolitana del sur de California y es utilizado tanto por pasajeros que se desplazan diariamente como por viajeros que visitan distintos destinos de la región.

La red cuenta con alrededor de 547 millas de vías y 67 estaciones distribuidas en seis condados, con conexiones en Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura y otras zonas del sur del estado.

Quienes tengan previsto viajar después del 5 de octubre pueden consultar previamente el precio correspondiente a su recorrido, ya que el incremento de los boletos de ida dependerá de las estaciones elegidas.

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